Κάτω από δρακόντεια μέτρα και τέσσερις ώρες καθυστέρηση έφτασε στο αεροδρόμιο της Τιχουάνα στο Μεξικό η αποστολή του Ιράν.

Η αποστολή του Ιράν έφτασε στο Μεξικό μετά κόπων και βασάνων! Η χώρα της Μέσης Ανατολής κατέληξε στο αεροδρόμιο της Τιχουάνα υπό έντονη αστυνομική επιτήρηση και με τέσσερις ώρες καθυστέρηση.

Οι Ιρανοί θα προπονούνται σε μεξικανικό έδαφος παρόλο που θα δώσουν τους αγώνες του ομίλου τους στις ΗΠΑ. Αρκετοί συμπατριώτες τους περίμεναν παίκτες και επιτελείο με σημαίες και συνθήματα, ούτως ώστε να ενθαρρύνουν τους ομοεθνείς τους ενόψει του Μουντιάλ που πλησιάζει.

Υπενθυμίζουμε πως οι σχέσεις της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παραμένουν τεταμένες, ύστερα από το βέτο που άσκησαν οι αμερικανικές αρχές σε μέλη της αποστολής του το Σάββατο (06/06). Μεταξύ αυτών και ο Πρόεδρος Μεχντί Ταζ, όπως και ο επικεφαλής ασφαλείας.

Υπενθυμίζουμε πως οι Ιρανοί του Μεχντί Ταρέμι θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι, στις 16/06, 04:00 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Οι άλλες δύο χώρες του ομίλου είναι το Βέλγιο και η Αίγυπτος.

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