Μουντιάλ 2026: Το Ιράν μετέφερε την προπονητική του βάση στο Μεξικό
Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, ανακοίνωσε το Σάββατο (23/05) πως το Ιράν έλαβε ειδική άδεια από τη FIFA να μεταφέρει την προπονητική του βάση από το Τούσον της Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού, περίπου τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
«Όλες οι βάσεις των ομάδων για τις χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να εγκριθούν από τη FIFA. Ευτυχώς, μετά τα αιτήματα που υποβάλαμε και τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε με τους αξιωματούχους της FIFA και του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τη συνάντηση σεμιναρίου που είχαμε χθες στην Τεχεράνη με τον σεβαστό γενικό γραμματέα της FIFA, το αίτημά μας για αλλαγή της βάσης της ομάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεξικό εγκρίθηκε», δήλωσε ο Τατζ σε βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.
🎥 رئیس فدراسیون فوتبال: کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل شد. با این اتفاق مشکلات روادید حل میشود. pic.twitter.com/6HEe8xakxy— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) May 23, 2026
Επισήμως, η κίνηση αυτή εξηγείται από λόγους υλικοτεχνικής φύσεως. Πιο συγκεκριμένα, το Ιράν θα παίξει τους δύο πρώτους αγώνες του Ομίλου G στο Λος Άντζελες, εναντίον της Νέας Ζηλανδίας (15 Ιουνίου) και στη συνέχεια εναντίον του Βελγίου (21 Ιουνίου), προτού αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ (26 Ιουνίου). «Η πτήση από την Τιχουάνα προς το Λος Άντζελες διαρκεί μόνο 55 λεπτά», επεσήμανε ο επικεφαλής του ιρανικού ποδοσφαίρου.
Η ομοσπονδία δήλωσε ακόμη ότι η μεταφορά της προπονητικής βάσης θα επιλύσει πιθανά ζητήματα βίζας, καθώς η ομάδα θα εισέλθει στις ΗΠΑ μέσω Μεξικού, ενώ σημείωσε πως υπάρχει η πιθανότητα η αποστολή να ταξιδέψει με την αεροπορική εταιρεία της χώρας. «Η ομάδα μπορεί να είναι ακόμη και σε θέση να ταξιδέψει από και προς το Μεξικό χρησιμοποιώντας πτήσεις της Iran Air».
BREAKING - Iran FA President Mehdi Taj confirms after several meetings with FIFA it’s been agreed:— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) May 23, 2026
- Iran training camp MOVED from Tucson, Arizona to Tijuana, Mexico.
- This should resolve most Visa issues as Iran will only land in the USA to play matches & immediately leave… https://t.co/yYLd2CJPQ6
