H FIFA απολογήθηκε για λάθος που επέτρεψε σε 60 οπαδούς να πάρουν εισιτήρια χωρίς αντίτιμο και ζητά χρήματα για να μην τα ακυρώσει.

Την ώρα που οι αντιδράσεις ανά τον κόσμο για τις... τσουχτερές τιμές των εισιτηρίων για τους αγώνες του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι ατελείωτες, η FIFA φροντίζει να μην χάσει ούτε δολάριο!

Όπως έγινε γνωστό, ένα τεχνικό πρόβλημα σε ιστοσελίδα επέτρεψε σε 60 οπαδούς να πάρουν εισιτήρια για αγώνες του θεσμού δίχως να πληρώσουν τίποτα, με την Παγκόσμια Ομοσπονδία να απολογείται για το σφάλμα και να ενημερώνει ότι οι εν λόγω αγοραστές έχουν μία εβδομάδα για να καταβάλουν το ποσό που πρέπει, ειδάλλως οι θέσεις θα χαθούν.

Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν πως το λάθος αφορούσε αγώνες που θα διεξαχθούν επί καναδικού εδάφους και συγκεκριμένα στο Τορόντο, με όλα αυτά να συμβαίνουν λίγες μόνο ημέρες πριν την πρεμιέρα της διοργάνωσης.