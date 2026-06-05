Ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως προχώρησε στην έκδοση βίζα στους παίκτες του Ιράν, που μπορούν πλέον να μπουν στις ΗΠΑ.

Λύθηκε, όπως όλα δείχνουν, το θέμα της εισόδου της αποστολής του Ιράν στις ΗΠΑ εν μέσω ένοπλης σύρραξης στην άλλη άκρη του πλανήτη, με τον Λευκό Οίκο να μεταφέρει στο Reuters ότι προχώρησε στην έκδοση βίζα για τους Ιρανούς διεθνείς.

Το ζήτημα που είχε προκύψει είχε οδηγήσει την Team Melli στο να ακυρώσει την κράτηση που είχε κάνει σε προπονητικό κέντρο στην Αριζόνα και να... στρατοπεδεύσει στο Μεξικό και την Τιχουάνα, μετά από μία προετοιμασία μετ' εμποδίων επί τουρκικού εδάφους.

Στο Ιράν υπάρχει η αίσθηση ότι οι διεθνείς πρέπει να παραμείνουν σε αμερικανικό έδαφος όσο λιγότερο γίνεται, με την παρέα του Μεχντί Ταρέμι να δίνει και τους τρεις αγώνες της για τη φάση των ομίλων στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας Νέα Ζηλανδία και Βέλγιο στο Λος Άντζελες και την Αίγυπτο στο Σιάτλ.