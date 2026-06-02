Μουντιάλ 2026: Το ασύλληπτο ρεκόρ που θα «σπάσουν» Μέσι και Ρονάλντο

Το Gazzetta σας παρουσιάζει τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ και το το ρεκόρ που θα «σπάσουν» Μέσι και Ρονάλντο στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

Η κλεψύδρα αδειάζει και το Μουντιάλ 2026 είναι προ των πυλών. Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει την έναρξη του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος του κόσμου. Στα γήπεδα της Αμερικής θα φτάσουν οι μεγαλύτερες αστέρες του ποδοσφαίρου που με το εθνόσημο στο στήθος θα προσπαθήσουν να πάνε την ομάδα τους όσο πιο μακριά γίνεται στο θεσμό. Όταν μιλάμε για αστέρες δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στους δύο... μάγους που επρόκειτο να σπάσουν ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Φυσικά αναφερόμαστε στον Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο!

Ας δούμε αναλυτικότερα το ρεκόρ που σπάνε με τη συμμετοχή τους στο Μουντιάλ 2026. Πιο συγκεκριμένα ο Αργεντινός σταρ κατέχει το απόλυτο ρεκόρ συμμετοχών σε αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 26 εμφανίσεις, έχοντας ξεπεράσει ήδη Λόταρ Ματέους, Μίροσλαβ Κλόζ και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Μέσι έγινε ο ποδοσφαιριστής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου οταν αγωνίστηκε στον τελικό του Κατάρ 2022, φτάνοντας τους 26 αγώνες με τη Αλμπισελέστε. Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ που για χρόνια ανήκε στον Γερμανό Λόταρ Ματέους.

Αναλυτικά οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ:

1. Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) :26 αγώνες

2. Λόταρ Ματέους (Γερμανία) :25 αγώνες

3. Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία): 24 αγώνες

4. Πάολο Μαλντίνι (Ιταλία): 23 αγώνες

5. Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία): 22 αγώνες

6. Ντιέγκο Μαραντόνα (Αργεντινή): 21 αγώνες

7. Βουαντίσουαφ Ζμούντα (Πολωνία): 21 αγώνες

8. Καφού (Βραζιλία): 20 αγώνες

Το απίθανο ρεκόρ Ρονάλντο και Μέσι

Όταν μιλάμε για απίθανα ρεκόρ, μόνο ποδοσφαιριστές τέτοιου βεληνεκούς θα μπορούσαν να τα έχουν κατακτήσει. Οι Μέσι, Ματέους και Κριστιάνο Ρονάλντο ανήκουν στην ομάδα ποδοσφαιριστών που έχουν αγωνιστεί σε πέντε διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα, επίτευγμα που έχουν καταφέρει ελάχιστοι παίκτες στην ιστορία:

Λιονέλ Μέσι

Γκιγιέρμο Οτσόα

Κριστιάνο Ρονάλντο

Αντόνιο Καρμπαχάλ

Αντρές Γκουαρδάδο

Ράφα Μάρκες

Λόταρ Ματέους

Το ρεκόρ αυτό επρόκειτο να σπάσουν στα γήπεδα της Αμερικής οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι και Γκιγιέρμο Οτσόα και σε λίγες μέρες θα γίνουν οι ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετάσχει σε έξι παγκόσμια κύπελλα!

Φυσικά αφού μιλάμε για συμμέτοχές θα μιλήσουμε και για τα λεπτά συμμετοχής, αφου έχει σημασία έχει και ο συνολικός χρόνος που είχε ο εκάστοτε παίκτης. Στην εν λόγω λίστα ο Μέσι φιγουράρει στη πρώτη θέση, καθώς στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 άφησε πίσω του τον Πάολο Μαλντίνι και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στην ιστορία της διοργάνωσης.

Λιονέλ Μέσι (26 αγώνες): 2.315 λεπτά Πάολο Μαλντίνι (23 αγώνες): 2.217 λεπτά Λόταρ Ματέους (25 αγώνες): 2.047 λεπτά Ούβε Ζέελερ (21 αγώνες): 1.980 λεπτά Ντιέγκο Μαραντόνα (21 αγώνες): 1.909 λεπτά

Αφού αναφέραμε τα λεπτά συμμετοχής και τις παρουσίες σειρά έχει και ο αριθμός των νικών που έχει πάρει ο καθένας. Πρώτος ο Κλόζε που ξεχωρίζει όχι μόνο για τις νίκες του, αλλά και για το γεγονός ότι παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 16 γκολ.

Μίροσλαβ Κλόζε: 17 νίκες σε 24 συμμετοχές

Καφού: 16 νίκες σε 20 συμμετοχές

Λιονέλ Μέσι: 16 νίκες σε 26 συμμετοχές