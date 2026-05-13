Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα με την Πορτογαλία, όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει ο κρυπτονίτης του και υπάρχει εξήγηση για αυτό.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας παίκτης που έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο παρά την ηλικία του. Μάλιστα τώρα, στα 41 του, ετοιμάζεται για ένα νέο όροσημο, καθώς, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι και τον θρυλικό τερματοφύλακα του Μεξικό, Γκιγιέρμο Οτσόα, ετοιμάζονται να μπουν σε ένα κλειστό club παικτών που έχουν συμμετάσχει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006 και 20 χρόνια μετά ετοιμάζεται για το 6ο και λογικά τελευταίο του. Όμως υπάρχει ένα στατιστικό που τον έχει «στοιχειώσει».

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωην άσσος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει συμμετάσχει σε 8 παιχνίδια νοκ-αουτ στο Μουντιάλ και δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ούτε μία φόρα ή να μοιράσει μία ασίστ.

Ο «Cr7» έχει καταγράψει 29 σουτ στα 8 αυτά ματς, 1 με κεφαλιά, 5 με το αριστερό και 23 με το δεξί του πόδι και ούτε ένα από αυτά δεν έχει καταλήξει στα δίχτυα, σημειώνοντας κατα μέσο όρο 4,58 σουτ ανα αγώνα. Πλέον, μένει μόνο να δούμε αν το 6ο του Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι και το τυχερό και αν θα καταφέρει να «σπάσει» επιτέλους το ρόδι.