Η Αργεντινή είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της Παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Μουντιάλ και ο Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσε να λείπει.

«Παρών» για έκτη διαδοχική διοργάνωση Μουντιάλ στην αποστολή της Εθνικής Αργεντινής είναι με κάθε επισημότητα ο Λιονέλ Μέσι.

Ο 38χρονος σούπερ σταρ δεν θα μπορούσε να λείπει από το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, εκεί όπου η «Αλμπισελέστε» θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/5) ο Λιονέλ Σκαλόνι ανακοίνωσε τους 26 ποδοσφαιριστές που θα έχει μαζί του στο τουρνουά, με τον Pulga να έχει για άξιους συμπαραστάτες τους Χούλιαν Άλβαρες, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Αλέξις ΜαΚάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες αλλά και τον ταλαντούχο Νίκο Παζ.

Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμεινε ο Μασταντουόνο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι επιλογές:

Τερματοφύλακες: Χουάν Μούσο, Χερόνιμο Ρούλι, Εμιλιάνο Μαρτίνες

Αμυντικοί: Λεάντρο Μπαλέρντι, Νικολάς Ταλιαφίκο, Γκονσάλο Μοντιέλ, Λισάντρο Μαρτίνεζ, Κριστιάν Ρομέρο, Νικολάς Οταμέντι, Φακούντο Μεδίνα, Ναουέλ Μολίνα

Μέσοι: Λεάντρο Παρέδες, Ροντρίγκο Ντε Πολ, Βαλεντίν Μπαρκο, Τζιοβάνι Λο Σέλσο, Εξεκιέλ Παλάσιος, Αλέξις ΜαΚάλιστερ, Έντσο Φερνάντες

Επιθετικοί: Χούλιαν Άλβαρες, Λιονέλ Μέσι, Νικολάς Γκονζάλεζ, Τιάγκο Αλμάδα, Τζουλιάνο Σιμεόνε, Νίκο Παζ, Λαουτάρο Μαρτίνες