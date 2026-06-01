Μουντιάλ 2026: Ο Δώνης ανακοίνωσε την τελική αποστολή της Σαουδικής Αραβίας
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ομάδας της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, ανακοίνωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (01/06) την τελική αποστολή, η οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα της Μέσης Ανατολής στο Μουντιάλ του καλοκαιριού.
Ο Έλληνας τεχνικός είχε επιλέξει αρχικά 30 ποδοσφαιριστές, όμως εν τέλει αναγκάστηκε να κόψει 4, καθώς το μέγιστο όριο παικτών που μπορεί να επιλέξει μία χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι 26.
Θυμίζουμε πως η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στον όμιλο Η, όπου θα αντιμετωπίσει τις Ουρουγουάη (16/06), Ισπανία (21/06) και Πράσινο Ακρωτήρι (27/06).
— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) June 1, 2026
Αναλυτικά η αποστολή της Σαουδικής Αραβίας
Τερματοφύλακες
Αχμέντ Αλκασάρ, Μοχαμέντ Αλοβάις, Ναουάφ Αλακίντι.
Αμυντικοί
Σαούντ Αμπντουλχαμίντ, Χασάν Αλ-Ταμπακτί, Αμπντουντελά Αλ-Αμιρί, Ναουάφ Μπουσάι, Αλί Λαζάμι, Αλί Μαϊρασί, Χασάν Καντές, Μοτέμπ Αλ-Χαρμπί, Τζεχάντ Τακρί, Μοχαμέντ Αμπού Αλ-Σαμάτ.
Μέσοι
Σαλέμ Αλ-Νταουσάρι, Μοχαμέντ Κανό, Νασέρ Αλ-Νταουσάρι, Αμπντουλά Αλ-Καϊμπαρί, Μουσάμπ Αλ-Τζουγαΐρ, Αϊμάν Γιαχία, Ζιγιάντ Αλ-Τζοχάνι, Σουλτάν Μαντάς, Αλάα Αλ-Χεϊτζί.
Επιθετικοί
Φιράς Αλ-Μπουραϊκάν, Σαλέχ Αλ-Σεχρί, Αμπντουλάχ Αλ-Χαμπντάν, Καλίν Αλ-Γκανάμ.
