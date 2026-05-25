Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι αποχώρησε με ενοχλήσεις, δυο εβδομάδες πριν τη σέντρα
Σχεδόν δυο εβδομάδες έμειναν για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ του 2026, με την αγωνία πλέον να...χτυπάει κόκκινο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.
Οι σπουδαιότεροι παίκτες είναι έτοιμοι να δώσουν το «παρών» και να διεκδικήσουν τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή που κατέχει η Αργεντινή, στην οποία επικρατεί... παγωμάρα τις τελευταίες ώρες.
🚨🚨 Lionel MESSI 🇦🇷 VIENT DE DEMANDER LE CHANGEMENT ET RENTRE DIRECTEMENT AUX VESTIAIRES. 😨🤕 pic.twitter.com/JSqBnzrrJw— Actu Foot (@ActuFoot_) May 25, 2026
Ο λόγος έχει να κάνει με τον Λιονέλ Μέσι και την αναγκαστική αλλαγή που έγινε στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5). Ο 38χρονος μάγος που έδωσε και ασίστ για το 4-3 της ομάδας του (σσ τελικό σκορ 6-4) αποχώρησε στο 73ο λεπτό προκαλώντας αγωνία σε άπαντες.
Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, ο λόγος είναι πως ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Ο ίδιος φαίνεται να το αντιλήφθηκε έγκαιρα και να θέλησε να βγει προληπτικά ώστε να μην δημιουργήσει περισσότερη πίεση, όμως οι φίλοι της «Αλμπισελέστε» αγωνιούν και σίγουρα τις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε περισσότερα.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Leo Messi asked to be subbed off as a precaution after feeling discomfort in his hamstring.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 25, 2026
There is no muscle injury as of now. He avoided putting more strain on the area and did not want to take any risks.
