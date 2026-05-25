Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι αποχώρησε με ενοχλήσεις, δυο εβδομάδες πριν τη σέντρα

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με ενοχλήσεις από το πρόσφατο ματς της Ίντερ Μαϊάμι και προκάλεσε την ανησυχία των Αργεντίνων ενόψει Μουντιάλ.

Σχεδόν δυο εβδομάδες έμειναν για την πρώτη σέντρα στο Μουντιάλ του 2026, με την αγωνία πλέον να...χτυπάει κόκκινο για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Οι σπουδαιότεροι παίκτες είναι έτοιμοι να δώσουν το «παρών» και να διεκδικήσουν τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή που κατέχει η Αργεντινή, στην οποία επικρατεί... παγωμάρα τις τελευταίες ώρες.

Ο λόγος έχει να κάνει με τον Λιονέλ Μέσι και την αναγκαστική αλλαγή που έγινε στο παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/5). Ο 38χρονος μάγος που έδωσε και ασίστ για το 4-3 της ομάδας του (σσ τελικό σκορ 6-4) αποχώρησε στο 73ο λεπτό προκαλώντας αγωνία σε άπαντες.

 

Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ, ο λόγος είναι πως ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Ο ίδιος φαίνεται να το αντιλήφθηκε έγκαιρα και να θέλησε να βγει προληπτικά ώστε να μην δημιουργήσει περισσότερη πίεση, όμως οι φίλοι της «Αλμπισελέστε» αγωνιούν και σίγουρα τις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε περισσότερα.

     

