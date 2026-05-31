Η FIFA θέτει σε εφαρμογή νέο κανονισμό για να θέσει τέλος στα «σκριν» στις στημένες φάσεις, αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

FIFA και IFAB θέτουν τέλος στα... σκριν στο ποδόσφαιρο, αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026! Η Άρσεναλ μπορεί να χρησιμοποίησε τέτοιες στρατηγικές κατά κόρον στην Premier League για την κατάκτηση του τίτλου, όμως οι ομάδες του Μουντιάλ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να την... αντιγράψουν.

Μετά τα έντονα παράπονα και το θέμα που αναδείχθηκε από τον τρόπο που οι Gunners εκμεταλλεύονταν τις στημένες μπάλες, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία αποφάσισε να δράσει και να βάλει χαλινάρι σε παρόμοιες πρακτικές.

Στόχος του νέου κανονισμού είναι να αποτρέψει τα «σκριν» στις εκτελέσεις φάουλ και κόρνερ, δηλαδή τις περιπτώσεις όπου ένας παίκτης παρεμποδίζει σκόπιμα έναν αντίπαλο να αμυνθεί στη φάση. Το VAR μάλιστα θα έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει ακόμη και αν η παρεμπόδιση έγινε κατά τις κινήσεις των παικτών πριν από την εκτέλεση, με συνέπεια τα γκολ που προέρχονται από τέτοιες μεθόδους να ακυρώνονται.

Ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή από το προσεχές Μουντιάλ και από την 1η Ιουλίου σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μαζί με μια σειρά νέων αλλαγών. Μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται η παρέμβαση πλέον του VAR σε περιπτώσεις δεύτερης κάρτας και η νέα τιμωρία στις καθυστερήσεις των αλλαγών.