Ισλανδία: Έμεινε με δέκα χωρίς να αποβληθεί παίκτης και δέχτηκε γκολ
Μία περίεργη φάση στο φιλικό ματς της Ιαπωνίας με την Ισλανδία αποτελεί ουσιαστικά εικόνα από το μέλλον, καθώς η πρώτη εκμεταλλεύτηκε έναν από τους νέους κανονισμούς της IFAB αναφορικά με τις αλλαγές και πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση!
Βλέπετε, ο κανονισμός αναφέρει πως όταν ένας ποδοσφαιριστής δει τον αριθμό του στον πίνακα του τέταρτου διαιτητή, έχει δέκα δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει. Εάν αργήσει, τότε ο αντικαταστάτης του δικαιούται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ένα λεπτό αργότερα και αφού βγει η μπάλα εκτός!
Έτσι, με τον Χλίνσον να καθυστερεί, η ομάδα του αναγκάστηκε να παίξει για λίγο με δέκα παίκτες, δεχόμενη εν τέλει το γκολ από τον Ογκάβα, που διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Ο εν λόγω κανονισμός θα λανσαριστεί στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, με το σκεπτικό να είναι να σταματήσουν οι καθυστερήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές όταν βγαίνουν αλλαγή.
Esto lo podremos llegar a ver en el mundial.— En1Buena (@En1Buena) May 31, 2026
Japón le ganó a Islandia 1-0. El gol llegó cuando Islandia quedó con 10 por la aplicación de la sanción que prevé la regla 3.
En caso de una sustitución el jugador sustituido tendrá, desde que se muestra el cartel, 10 segundos para… pic.twitter.com/1VIwllP9NY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.