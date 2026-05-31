Η Ιαπωνία πέτυχε γκολ στον... παίκτη παραπάνω στο φιλικό με την Ισλανδία, εκμεταλλευόμενη έναν από τους νέους κανονισμούς της IFAB.

Μία περίεργη φάση στο φιλικό ματς της Ιαπωνίας με την Ισλανδία αποτελεί ουσιαστικά εικόνα από το μέλλον, καθώς η πρώτη εκμεταλλεύτηκε έναν από τους νέους κανονισμούς της IFAB αναφορικά με τις αλλαγές και πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση!

Βλέπετε, ο κανονισμός αναφέρει πως όταν ένας ποδοσφαιριστής δει τον αριθμό του στον πίνακα του τέταρτου διαιτητή, έχει δέκα δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει. Εάν αργήσει, τότε ο αντικαταστάτης του δικαιούται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο ένα λεπτό αργότερα και αφού βγει η μπάλα εκτός!

Έτσι, με τον Χλίνσον να καθυστερεί, η ομάδα του αναγκάστηκε να παίξει για λίγο με δέκα παίκτες, δεχόμενη εν τέλει το γκολ από τον Ογκάβα, που διαμόρφωσε το τελικό 1-0. Ο εν λόγω κανονισμός θα λανσαριστεί στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, με το σκεπτικό να είναι να σταματήσουν οι καθυστερήσεις που κάνουν οι ποδοσφαιριστές όταν βγαίνουν αλλαγή.