Premier League: Η Χρυσή Βίβλος, το 14ο η Άρσεναλ
Η Άρσεναλ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και το πρώτο μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.
Για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και 14η συνολικά στην ιστορία της, η Άρσεναλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας! Η Μπόρνμουθ έκανε τη ζημιά στη Μάντσεστερ Σίτι και... έφτιαξε τους Κανονιέρηδες, οι οποίοι εξασφάλισαν τον τίτλο της Premier League μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν. Κάπως έτσι, εδραιώθηκαν στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, έχοντας τέσσερα τρόπαια περισσότερα από τους Πολίτες.
Η Χρυσή Βίβλος της Premier League
- Λίβερπουλ 20 (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025)
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 20 (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013)
- Άρσεναλ 14 (1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026)
- Μάντσεστερ Σίτι 10 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)
- Έβερτον 9 (1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987)
- Άστον Βίλα 7 (1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981)
- Τσέλσι 6 (1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017)
- Σάντερλαντ 6 (1892, 1893, 1895, 1902, 1913, 1936)
- Νιούκαστλ 4 (1905, 1907, 1909, 1927)
- Σέφιλντ Γουένσντεϊ 4 (1903, 1904, 1929, 1930)
- Γουλβς 3 (1954, 1958, 1959)
- Λιντς 3 (1969, 1974, 1992)
- Χάντερσφιλντ 3 (1924, 1925, 1926)
- Μπλάκμπερν 3 (1912, 1914, 1995)
- Πρέστον 2 (1889, 1890)
- Τότεναμ 2 (1951, 1961)
- Ντέρμπι Κάουντι 2 (1972, 1975)
- Μπέρνλι 2 (1921, 1960)
- Πόρτσμουθ 2 (1949, 1950)
- Λέστερ 1 (2016)
- Νότιγχαμ Φόρεστ 1 (1978)
- Ίπσουιτς 1 (1962)
- Γουέστ Μπρομ 1 (1920)
- Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 1 (1898)
