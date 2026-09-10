Μέχρι το Λονδίνο και τον Τζόλη έφτασε η χάρη του Γκονζάλες: «Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα, έχει ξεκινήσει καλά»

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε σε μεξικάνικα ΜΜΕ και αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει ξεκινήσει δυναμικά στον Ολυμπιακός καθώς ήδη έχει πετύχει τρία γκολ στις πρώτες του εμφανίσεις με τα ερυθρόλευκα και αποτελεί το νούμερο ένα θέμα στο Μεξικό για τη μεταγραφή του.

Η χάρη του έφτασε μέχρι το Λονδίνο, όπου Μεξικανός δημοσιογράφος ρώτησε τον... Χρήστο Τζόλη για τη συγκεκριμένη μεταγραφή και ο Έλληνας εξτρέμ της Άρσεναλ αναφέρθηκε για εκείνον:

«Νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό, πρόκειται για διαφορετική ποδοσφαιρική κουλτούρα. Ο Ολυμπιακός ήταν αντίπαλός μου όταν έπαιζα στον ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα και αγωνίζεται επίσης στην Ευρώπη. Οι απαιτήσεις είναι πολύ υψηλές, επομένως θα υπάρχει και μεγάλη πίεση. Πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει πίεση όταν δεν σκοράρει, αλλά έχει ξεκινήσει καλά.

Έχω ακούσει για αυτόν. Επειδή μου αρέσει να βλέπω ποδόσφαιρο, παρακολουθώ και το ελληνικό πρωτάθλημα και είδα ότι πέτυχε δύο γκολ απέναντι στον Βόλο. Έχει ήδη τρία γκολ, νομίζω ότι ένα από αυτά το πέτυχε με κεφαλιά. Είναι καλός παίκτης. Νομίζω ότι τώρα έχει την ευκαιρία του, γιατί ο άλλος επιθετικός, δυστυχώς, υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό και έτσι ίσως έχει την ευκαιρία να αγωνίζεται πιο συχνά».