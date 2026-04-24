Ρούμπιο: «Οι ΗΠΑ δεν θα απαγορεύσουν τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, απάντησε στις φήμες που θέλουν τον Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύει στο Ιράν τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, όπως όλα δείχνουν, θα συμμετάσχει κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ωστόσο, η είσοδος συγκεκριμένων ατόμων από την αντιπροσωπεία της χώρας θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των αμερικανικών αρχών.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι περιορισμοί που θα επιβληθούν δεν θα ισχύουν για τους παίκτες της αποστολής, αλλά ενδέχεται να επιβληθούν μόνο σε άτομα που ενδεχομένως έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

«Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα ήταν οι αθλητές του. Θα ήταν κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να φέρουν μαζί τους, μερικοί από τους οποίους έχουν δεσμούς με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης».

Παράλληλα, τόνισε πως τα σενάρια περι αντικατάστασης του Ιράν με την Ιταλία δεν έχουν καμία βάση, σημειώνοντας μάλιστα πως ένα τέτοιο σενάριο θα συνέβαινε μόνο εάν η ίδια ομάδα επέλεγε να αποσυρθεί οικειοθελώς.

«Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Είναι φήμες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έλθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του. Εάν οι Ιρανοί παίκτες αποφασίσουν να μην έλθουν από μόνοι τους, θα είναι επειδή αποφάσισαν να μην έλθουν. (Οι ΗΠΑ) δεν θα τους απαγορεύσουμε την είσοδο».

«Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν είναι να φέρουν μια ομάδα τρομοκρατών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στην χώρα μας προσποιούμενοι ότι είναι δημοσιογράφοι και προπονητές φυσικής κατάστασης».

Reporter: What do you think about replacing Iran with Italy at the World Cup?



Trump: Let me give that a little thought. Marco?



Marco Rubio: There is nothing from the U.S. saying that they can't come.

Θυμίζουμε πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά και ότι το Ιράν έχει ήδη εξασφαλίσει τη θέση του στο τουρνουά, έχοντας τοποθετηθεί σε όμιλο μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.