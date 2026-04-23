Οι FT αποκάλυψαν ότι ο Τραμπ έχει εισηγηθεί την αντικατάσταση του Ιράν από την αποκλεισμένη Ιταλία στο ερχόμενο Μουντιάλ, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα με τη Μελόνι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη FIFA την αντικατάσταση του Ιράν από την Ιταλία στο επερχόμενο Μουντιάλ.

Όπως μεταδίδει η ίδια πηγή, η πρόταση την οποία φέρεται να εισηγήθηκε ο Πάολο Ζαμπόλι, φαίνεται να αποτελεί μια προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ του Αμερικανού προέδρου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι. Οι σχέσεις των δύο ηγετών είχαν διαταραχθεί μετά τις επιθέσεις του Τραμπ στον Πάπα με αφορμή τις δηλώσεις του δεύτερου για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Ζαμπόλι επιβεβαίωσε την πρότασή του προς τον Τραμπ και τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, τονίζοντας ότι η παρουσία των Ατζούρι σε ένα τουρνουά που φιλοξενείται στις ΗΠΑ θα ήταν ιδανική σε μια εποχή όπου η σχέση των δύο χωρών είναι σε κρίση.

Θυμίζουμε ότι η Ιταλία είχε αποκλειστεί στα προκριματικά της διοργάνωσης μετά την ήττα-σοκ στα πέναλτι από τη Βοσνία χάνοντας το Μουντιάλ για τρίτη συνεχόμενη φορά.

Από την πλευρά του πάντως το Ιράν ξεκαθάρισε ότι προετοιμάζεται για το τουρνουά και σκοπεύει να συμμετάσχει κανονικά.