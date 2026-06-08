Οι Ιταλοί χειροκροτήθηκαν από τους οπαδούς τους μετά τη νίκη επί της Εθνικής.

Οι Ιταλοί ήρθαν στο Παγκρήτιο με νεανικό ρόστερ, μετά τον τρίτο σερί αποκλεισμό από Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι γείτονες που βρίσκονται σε κατάσταση αναδιοργάνωσης, παρατάχθηκαν με μέσο όρο ηλικίας τα 20,9 χρόνια κι επικράτησαν της Εθνικής με 1-0. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές έβγαλαν πάθος, έζησαν με ένταση το ματς και στο τέλος πανηγύρισαν ακόμα και την κόντρα σε κόρνερ σε επικίνδυνο σουτ του Κυζιρίδη.

Στο φινάλε όλοι σχημάτισαν έναν κύκλο και πανηγύρισαν τη φιλική νίκη, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στους οπαδούς τους και χειροκροτήθηκαν για την εμφάνιση και τη μαχητικότητα που επέδειξαν.