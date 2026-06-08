Η DBU παίρνει τα μέτρα της και στέκεται δίπλα στους παίκτες της εθνικής Δανίας μετά την κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν.

Η εθνική ομάδα της Δανίας έζησε ξανά τον ίδιο εφιάλτη με πέντε χρόνια πριν, καθώς ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με την Ουκρανία, η οποία διακόπηκε οριστικά μετά από λίγο.

Τα νέα για την κατάσταση της υγείας του έμπειρου μέσου είναι ενθαρρυντικά, εντούτοις είναι σαφές πως η βραδιά ήταν πολύ δύσκολη για τους συμπαίκτες του, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας να μεριμνά γι' αυτούς.

Όπως αναφέρουν σκανδιναβικά ΜΜΕ, ο αθλητικός διευθυντής της DBU, Πίτερ Μέλερ, ενημέρωσε ότι θα παρθούν ειδικά μέτρα, με κανέναν εκ των ποδοσφαιριστών να μην επιστρέφει σπίτι του μόνος του. «Είτε θα πάνε με τους γονείς τους, είτε με συγγενείς ή με άλλους μαζί», ανέφερε συγκεκριμένα, προσθέτοντας πως «ξέρω ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Μπράιαν Ρίμερ, θα τους πάρει τηλέφωνο τις επόμενες μέρες για να δει πώς είναι».