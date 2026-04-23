Οι ΗΠΑ ζήτησαν από τη FIFA την παρουσία της Ιταλίας στο Μουντιάλ, αλλά οι Ατζούρι δεν θέλουν ούτε να το συζητήσουν...

Ο Ιταλός Yπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την πρόταση να αντικατασταθεί το Ιράν από την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, απορρίπτοντας κάθε ιδέα ότι η «σκουάντρα ατζούρα» θα μπορούσε να εξασφαλίσει θέση της τελευταίας στιγμής στο φετινό τουρνουά.

Την Τετάρτη αποκαλύφθηκε ότι ο Πάολο Ζαμπόλι, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, είχε προτείνει να δοθεί «fast track» συμμετοχή στην Ιταλία στο Μουντιάλ, παρά την απρόσμενη ήττα της από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στα μπαράζ του περασμένου μήνα. Ο Ζαμπόλι υποστήριξε ότι οι Ατζούρι «έχουν το αγωνιστικό κύρος για να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους».

Ωστόσο, ο Αμπόντι τόνισε ότι η κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου πρέπει να παραμείνει αξιοκρατική. «Η πιθανή παρουσία της Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, την οποία φέρεται να έχει προτείνει στον ΦΙΦΑ ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Πάολο Ζαμπόλι, πρώτον δεν είναι εφικτή και δεύτερον δεν είναι σωστή», δήλωσε ο Αμπόντι στο Sky News. «Ξέρω πως η πρόκριση κρίνεται στο γήπεδο».

Σε περίπτωση που αλλάξει η κατάσταση του Ιράν, δεν υπάρχει σαφής αγωνιστική λογική για να αντικατασταθεί από την Ιταλία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ως η υψηλότερα καταταγμένη ασιατική ομάδα που δεν προκρίθηκε, είναι πιθανό να βρεθούν στα γήπεδα της Αμερικής. Θυμίζουμε, πως ο τρίτος διαδοχικός αποκλεισμός της Ιταλίας από τελική φάση Μουντιάλ έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Τον τελευταίο μήνα, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα παραιτήθηκε, ενώ ο Τζενάρο Γκατούζο αποχώρησε από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Παράλληλα, η χώρα είναι σε κίνδυνο αναφορικά με τη συνδιοργάνωση του Euro 2032 με την Τουρκία.