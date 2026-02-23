Ο Άντβοκαατ παραιτήθηκε από την εθνική ομάδα του Κουρασάο για οικογενειακούς λόγους

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Κουρασάο, Ντικ Άντβοκαατ, παραιτήθηκε από τη θέση του για οικογενειακούς λόγους, λίγους μόλις μήνες πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026.

Ο Ντικ Άντβοκαατ οδήγησε το Κουρασάο στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν θα είναι o επικεφαλής της ομάδας στο ίδιο το τουρνουά, καθώς παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή για προσωπικούς λόγους.

Πιο σγκεκριμένα, ο Ολλανδός τεχνικός φημολογείται πως παραιτήθηκε λόγω των προβλημάτων υγείας της κόρης του. «Πάντα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πάνω από το ποδόσφαιρο. Επομένως, αυτή είναι μια αυτονόητη απόφαση. Αλλά φυσικά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα μου λείψει πολύ το Κουρασάο, οι άνθρωποι εκεί και οι συνάδελφοί μου», ήταν τα λόγια του 78χρόνου μετά την γνωστοποίηση της αποχώρησης του.

Ο Άντβοκαατ, ο οποίος πέρασε δύο χρόνια ως προπονητής του Κουρασάο, θα αντικατασταθεί από τον συμπατριώτη του Φρεντ Ρούτεν, έναν πρώην διεθνή Ολλανδό αμυντικό που έχει προπονήσει, εκτός των άλλων, τις PSV, Άντερλεχτ και Φέγενορντ.

Ο ίδιος περιέγραψε την οδήγηση του νησιού της Καραϊβικής, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 150.000 κατοίκων, στο Παγκόσμιο Κύπελλο αυτού του καλοκαιριού ως το «πιο τρελό πράγμα» που είχε πετύχει ποτέ στη προπονητική του καριέρα που εκτείνεται σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Μάλιστα, αν τελικά βρισκόταν στον πάγκο για την διοργάνωση του Ιουνίου, θα γινόταν ο γηραιότερος προπονητής στην ιστορία της διοργάνωσης, παίρνοντας την πρωτιά από τον... δικό μας, Ότο Ρεχάγκελ!

Thank you, Coach! 🇨🇼 pic.twitter.com/BAcgpTqRwq — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) February 23, 2026

Θυμίζουμε ότι Κουρασάο θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία, τον Ισημερινό και την Ακτή Ελεφαντοστού στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον εναρκτήριο αγώνα του να είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουνίου.