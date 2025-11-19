Κουρασάο: Το νησί των 155 χιλιάδων κατοίκων που ζει το όνειρο του Μουντιάλ!

Ένα νησί με λιγότερους από 156.000 κατοίκους βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11) στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ζώντας το απόλυτο όνειρο.

Είμαστε στο φινάλε των καθυστερήσεων του αγώνα ανάμεσα στην Τζαμάικα και το Κουρασάο, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 με το σκορ στο 0-0 και ο διαιτητής βάζει την σφυρίχτρα στο στόμα: είναι η στιγμή που γράφεται ιστορία. Η στιγμή που το μικρό νησί της Καραϊβικής καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον 2ο όμιλο της CONCACAF και παίρνει την απευθείας πρόκριση για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού.

Το μικρότερο κράτος ever σε Μουντιάλ!

Με τις απογραφές να κάνουν λόγο για περίπου 155 χιλιάδες κατοίκους, λιγότερους δηλαδή και από... την Πάτρα, το Κουρασάο «σμπαλαριάζει» το... ρεκόρ της Ισλανδίας (300 χιλ. κάτοικοι) και σε λίγους μήνες θα γίνει το πιο μικρό πλυθυσμιακά κράτος που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το εν λόγω νησί έχει έκταση μόλις 444 τετραγωνικά μέτρα, ευρισκόμενο 37 ναυτικά μίλια μακριά από τη Βενεζουέλα, ενώ στο παρελθόν αποτέλεσε μέρος των «Ολλανδικών Αντιλλών», μαζί με την Αρούμπα, την Μποναίρ, τη Σάμπα, τον Άγιο Ευστάθιο και τον Άγιο Μαρτίνο, ενώ το 2009 έγινε αυτόνομο κράτος. Και στο σήμερα, απέδειξε πως στο ποδόσφαιρο υπάρχουν συνεχώς υπερβάσεις.

Η αήττητη πορεία στα προκριματικά

Το πιο εντυπωσιακό αν ψάξει κανείς είναι το γεγονός πως το Κουρασάο κατόρθωσε να πάρει το εισιτήριο για το Μουντιάλ όχι μόνο ως πρώτο στον όμιλο που συμμετείχε, αλλά δίχως μάλιστα να γνωρίσει κάποια ήττα στα 6 παιχνίδια που έδωσε. Έκανε τρεις νίκες, απέναντι στις Βερμούδες (3-2 και 0-7) και την Τζαμάικα (2-0), καθώς και τρεις ισοπαλίες.

Έτσι, με 12 βαθμούς έναντι 11 των Τζαμαϊκανών, πήρε την πρόκριση μέσα στην έδρα τους, με τις στιγμές που ακολούθησαν του αγώνα να είναι ανεπανάληπτες.

Ο Ολλανδός «αρχιτέκτονας» που έλειψε από την ιστορική βραδιά!

Προπονητής του «μπλε κύματος», όπως είναι το παρατσούκλι του Κουρασάο, είναι ο Ολλανδός Ντικ Άντβοκαατ, ένας τεχνικός που έχει γράψει τη δική του ιστορία στα γήπεδα της Ευρώπης. Ο 78χρονος γεννημένος στο Ντεν Χαγκ, ξεκίνησε την -μακρά- πορεία του στην προπονητική το 1984, έχοντας μεταξύ άλλων καθίσει στον πάγκο της Αϊντχόφεν, των Ρέιντζερς, της Εθνικής Ολλανδίας, του Βελγίου, της Σάντερλαντ στην Premier League, της Φενέρμπαχτσε και της Φέγενορντ.

Έφερε επομένως, πέραν από τις γνώσεις και την -μεγάλη- εμπειρία του, πειθαρχία και φυσικά έδωσε μια αγωνιστική ταυτότητα στην «άσημη» ομάδα από το νησάκι της Καραϊβικής, που πλέον γνωρίζει ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός και μη πλανήτης.

Μάλιστα, ο Άντβοκαατ απουσίασε από το καθοριστικό παιχνίδι στη Τζαμάικα, λόγω ενός οικογενειακού προβλήματος, ωστόσο είδε από μακριά τους ποδοσφαιριστές του να τα πηγαίνουν εξαιρετικά και να τον κάνουν περήφανο!

Η «ελληνική» παρουσία που παραλίγο να... κοστίσει

Μέλος της Εθνικής ομάδας είναι ο Τζέρεμι Αντόνισε της Κηφισιάς. Ο 23χρονος winger της ομάδας των Βορείων Προαστίων φυσικά το χάρηκε με την ψυχή του, ωστόσο παραλίγο να γίνει μοιραίος. Αφού πέρασε ως αλλαγή στο 69ο λεπτό της συνάντησης, ο Αντόνισε στις καθυστερήσεις ανέτρεψε μέσα στην περιοχή τον Ντουτζουάν Ρίτσαρντς.

Ο διαιτητής από το Ελ Σαλβαδόρ, Ιβάν Μπάρτον, έδειξε το σημείο του πέναλτι, με τους παίκτες του Κουρασάο έτοιμους να καταρρεύσουν στο ενδεχόμενο της ήττας. Ωστόσο, για καλή τύχη όλων, η τεχνολογία ήταν σύμμαχος, καθώς μετά από εξέταση του VAR αποφασίστηκε πως δεν υπάρχει παράβαση, και, σε λίγους μήνες από τώρα το μικρό αυτό κράτος θα ζήσει ιστορικές στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.