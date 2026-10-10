Απίστευτο ματς στη Γερμανία, με τη Νυρεμβέργη των Αλέξη Καλογερόπουλου και Γιάννη Μασούρα, που σκόραρε, να έρχεται 4-4 με τη Βόλφσμπουργκ.

Νυρεμβέργη και Βόλφσμπουργκ κοντραρίστηκαν με φόντο την επιστροφή στην Bundesliga, με τη μεταξύ τους αναμέτρηση να γίνεται viral καθώς από 3-2 στο 90ό λεπτό, ολοκληρώθηκε ισόπαλη με σκορ... 4-4!

Οι Λύκοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 3-3 με τον Μπεζιό στο 90+1', όμως οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και έφτασαν σε νέο προβάδισμα 90+6' με γκολ που σημείωσε ο Γιάννης Μασούρας! Παρ' όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το σθένος να φτάσουν σε νέα ισοφάριση με τον ίδιο παίκτη στο 90+9', με το 4-4 να είναι το τελικό αποτέλεσμα...

Σημειώνεται πως για τη Νυρεμβέργη, αγωνίστηκε και ο Αλέξης Καλογερόπουλος, που έπαιξε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Το... φεστιβάλ γκολ άφησε την ομάδα του Μίροσλαβ Κλόζε δεύτερη στη βαθμολογία της Β' Γερμανίας, με τους Λύκους να είναι πέμπτοι.