Το ρεκόρ που κατέχει ο Ότο Ρεχάγκελ από το 2010 ετοιμάζεται να «σπάσει» ο προπονητής του Κουρασάο, Ντικ Άντβοκαατ, ως ο γηραιότερος σε τελική φάση Μουντιάλ.

Από τα ξημερώματα της Τετάρτης (19/11), το Κουρασάο ζει ήδη το δικό του όνειρο, αυτό που έμοιαζε απίθανο: Να φτάσει την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.

Το... μικροσκοπικό αυτό κράτος των περίπου 156.000 κατοίκων ξεπέρασε την πρωτιά της Ισλανδίας και θα γίνει η πιο μικρή σε πληθυσμό χώρα που θα λάβει μέρος σε Μουντιάλ. Η ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα ήταν αρκετή για το σύνολο του Ντικ Άντβοκαατ που τερμάτισε πρώτο στον όμιλό του.

Μπορεί ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Κουρασάο να μην βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του για προσωπικούς λόγους, ωστόσο στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού θα θέσει ένα ιδιαίτερο ρεκόρ, παίρνοντας την πρωτιά από τον... δικό μας, Ότο Ρεχάγκελ!

Πιο συγκεκριμένα, ο πολύπειρος προπονητής και «μαέστρος» του Κουαρασάο (το οποίο ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2024), σε ηλικία 78 ετών θα γίνει ο γηραιότερος προπονητής Εθνικής ομάδας σε τελική φάση Μουντιάλ! Ο Ρεχάγκελ κατέχει το σχετικό ρεκόρ από το 2010, όταν σε ηλικία 71 ετών (και 317 ημερών) ήταν στον πάγκο της ομάδας στο τελευταίο της ματς στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.

Ο Άντβοκαατ οδήγησε το Κουρασάο στο απόλυτο όνειρο μέσα στο οποίο ετοιμάζεται να «βουτήξει» μία ολόκληρη χώρα το ερχόμενο καλοκαίρι, σε μία πορεία μάλιστα αήττητη, με τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες στα ματς των ομίλων.

Ο Ολλανδός τεχνικός -που υπήρξε επίσης και ποδοσφαιριστής- έχει διατελέσει προπονητής σε διάφορες Εθνικές μεταξύ των οποίων της Ολλανδίας και της Ρωσίας, με μεγάλο πέρασμα και από τους πάγκους της Ρέιντζερς και της Αϊντχόφεν.