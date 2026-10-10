Βινίσιους: Σκόραρε, πανηγύρισε αγκαλιά με Μουρίνιο, αλλά το VAR του ακύρωσε το γκολ και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη!

Νεφέλη Μπισμπίκη
Βινίσιους: Σκόραρε, πανηγύρισε αγκαλιά με Μουρίνιο, αλλά το VAR του ακύρωσε το γκολ και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη!

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Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν στην αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ, με τον Μουρίνιο να τρέχει να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του στο γκολ του Βινίσιους, αλλά δεν τους βγήκε σε καλό.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 1-0. Ωστόσο από το 71 ' και μετά, ήρθαν τα πάνω κάτω.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Βινίσιους σκόραρε για το 2-0 των Μαδριλένων μετά από την ασίστ του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο τότε ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τους παίκτες του. Τότε, ο διαίτητής πήγε στο VAR και διαπίστωσε πως ο Βινίσιους έχει τραβήξει το μαλλί του Γουίλιαμ Σαλιμπά για να τον κρατήσει πίσω στο σπριντ και στην εξέλιξη της φάσης σκοράρει.

Έτσι, αντίκρισε απεύθειας την κόκκινη κάρτα με τον Βραζιλιάνο να γίνεται έξαλλος και με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ έμεινε με δέκα παίκτες, ενώ το γκολ δεν μέτρησε.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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