Βινίσιους: Σκόραρε, πανηγύρισε αγκαλιά με Μουρίνιο, αλλά το VAR του ακύρωσε το γκολ και τον απέβαλε με απευθείας κόκκινη!
Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 1-0. Ωστόσο από το 71 ' και μετά, ήρθαν τα πάνω κάτω.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Βινίσιους σκόραρε για το 2-0 των Μαδριλένων μετά από την ασίστ του Τζουντ Μπέλιγχαμ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο τότε ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο για να αγκαλιάσει τους παίκτες του. Τότε, ο διαίτητής πήγε στο VAR και διαπίστωσε πως ο Βινίσιους έχει τραβήξει το μαλλί του Γουίλιαμ Σαλιμπά για να τον κρατήσει πίσω στο σπριντ και στην εξέλιξη της φάσης σκοράρει.
Έτσι, αντίκρισε απεύθειας την κόκκινη κάρτα με τον Βραζιλιάνο να γίνεται έξαλλος και με αυτόν τον τρόπο η Ρεάλ έμεινε με δέκα παίκτες, ενώ το γκολ δεν μέτρησε.
🇪🇸 LA MALA SUERTE DE VINICIUS JUNIOR Gol ANULADO al Real Madrid ante Villarreal por FALTA PREVIA https://t.co/neetZgkdq6— Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 10, 2026
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