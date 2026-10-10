Σε έναν σπουδαίο τελικό, ο Πανιώνιος κατάφερε να επικρατήσει του Παναθηναϊκού στο Ζηρίνειο και να κατακτήσει το δεύτερο συνεχόμενο Σούπερ Καπ.

Το δεύτερο και μάλιστα συνεχόμενο Σούπερ Καπ πήρε ο Πανιώνιος. Η ομάδα του Γιουνούς Οτσάλ μετά από έναν φοβερό τελικό που διεξήχθη στο Ζηρίνειο, επικράτησε με 3-1 (19-25, 25-20, 21-25, 27-29) του Παναθηναϊκού και έκανε δική της την κούπα.

Μεγάλη εμφάνιση από Κούμπουρα, Ατανασίεβιτς και Βασιλαντωνάκη που στα δύσκολα οδήγησαν τις νικήτριες στην μεγάλη νίκη.

Κυριάρχησε ο Πανιώνιος στο πρώτο κάνοντας με άνεση το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ο τυπικά φιλοξενούμενος Πανιώνιος κυριάρχησε, Οι «κυανόλευκες» πήραν από νωρίς μια διαφορά τριών και τεσσάρων πόντων που όχι μόνο την κράτησαν με άνεση αλλά την αύξησαν κιόλας.

Οι «πράσινες» στο διάστημα αυτό δεν μπόρεσαν να πιέσουν στο σερβίς και έκαναν πιο εύκολο το έργο των αντιπάλων τους με το 19-25 να δείχνει την διαφορά των δύο ομάδων στο σετ αυτό.

Με τον ίδιο τρόπο απαντάει ο Παναθηναϊκός

Στο δεύτερο σετ είχαμε περίπου την ίδια εξέλιξη με την διαφορά να έχει να κάνει με την ομάδα που είχε τον έλεγχο. Αυτή ήταν ο Παναθηναϊκός με τις «πράσινες» να παίρνουν από νωρίς μια διαφορά την οποία έφτασαν στους 6 πόντους, δείχνοντας πως θα έφταναν εύκολα στο 1-1.

Οι «κυανέρυθρες» αντέδρασαν και με την Βασιλαντωνάκη να παίρνει συνεχόμενους πόντους μείωσαν στους 3, αλλά στο τέλος η Γουάιτ είχε τις λύσεις με το «τριφύλλι» να κάνει το 1-1 επικρατώντας με 25-20.

Τα λάθη του Παναθηναϊκού έκαναν το 1-2

Στο τρίτο σετ είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς πήγαν πόντο πόντο μέχρι και το 17-17. Στο σημείο εκείνο ο Πανιώνιος έκανε ένα 3-0 παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα και κάπου εκεί άρχισαν τα μεγάλα λάθη των «πράσινων». Στο 18-20 η Ντέλιτς μόνη της πάνω στο φιλέ δεν μπόρεσε να πάρει τον πόντο και αντί να γίνει το 19-20, έγινε το 18-21.

Το δεύτερο, επίσης μεγάλο έγινε στο 19-22 με την Γουάιτ με μονό μπλοκ να στέλνει τη μπάλα άουτ στην ευθεία και αντί να γίνει το 20-22, έγινε το 19-23 και όλα τελείωσαν με τον Πανιώνιο να κάνει το 2-1 επικρατώντας με 21-25.

Απίθανο σετ με τον Πανιώνιο να σπάει 4 σετ μπολ του Παναθηναϊκού

Το τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ ήταν μια μεγάλη διαφήμιση του βόλεϊ. Ο Πανιώνιος μπήκε πολύ δυνατά και πήρε ένα προβάδισμα 5 πόντων (3-8 και 4-9), με τον Παναθηναϊκό να βγάζει εξαιρετική αντίδραση και με ένα 6-0 να παίρνει το προβάδισμα.

Οι «πράσινες» κράτησαν αυτό το προβάδισμα και έφτασαν αυτές στο +4 καθώς προηγήθηκαν με 20-16 δείχνοντας έτοιμες για το 2-2. Εκεί είχαμε όμως την αντίδραση του Πανιωνίου που με την σειρά του με ένα 3-0 μείωσε στον πόντο, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί μέχρι το 23-23.

Στο σημείο εκείνο είδαμε μια ματσάρα με τον Παναθηναϊκό να φτάνει σε συνεχόμενα σετ μπολ και τις «κυανέρυθρες» και ειδικά η Κούμπουρα να τα σπάει. Η Σέρβα ήταν καθοριστική καθώς στο 27-27 και μετά από λάθος επίθεση της Παπαγεωργίου έκανε το 27-29 δίνοντας την κούπα στην ομάδα της.