Ο Παναθηναϊκός με ανάρτηση του συνεχάρη την Βαλένθια για τη μεγάλη επιτυχία της κατάκτησης του πρωταθλήματος Ισπανίας.

Η Βαλένθια με δεύτερο διαδοχικό break στην έδρα της Μπαρτσελόνα κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετουσίωσε την φανταστική της χρονιά με τίτλο και ο Παναθηναϊκός AKTOR της απένειμε τα εύσημα.

Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτηση της συνεχάρη τις Νυχτερίδες, καθώς έγραψε στα Social Media: «Συγχαρητήρια Βαλένθια! Το αξίζατε».

Πρόκειται για μια κίνηση Fair Play από πλευράς των Πράσινων, οι οποίοι... έβγαλαν το καπέλο στην ομάδα που τους άφησε εκτός του Final 4 της Αθήνας.