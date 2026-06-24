Παναθηναϊκός: Τα συγχαρητήρια στην πρωταθλήτρια Βαλένθια
Η Βαλένθια με δεύτερο διαδοχικό break στην έδρα της Μπαρτσελόνα κατάφερε να στεφθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ μετουσίωσε την φανταστική της χρονιά με τίτλο και ο Παναθηναϊκός AKTOR της απένειμε τα εύσημα.
Η «πράσινη» ΚΑΕ με ανάρτηση της συνεχάρη τις Νυχτερίδες, καθώς έγραψε στα Social Media: «Συγχαρητήρια Βαλένθια! Το αξίζατε».
Πρόκειται για μια κίνηση Fair Play από πλευράς των Πράσινων, οι οποίοι... έβγαλαν το καπέλο στην ομάδα που τους άφησε εκτός του Final 4 της Αθήνας.
Congratulations @valenciabasket! You deserved it 💪🏼 https://t.co/zySsLbiPdK— Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 24, 2026
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