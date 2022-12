Ο Λιονέλ Μέσι για ακόμα μια φορά έκανε ματσάρα, πρωταγωνίστησε στη νίκη της Αργεντινής επί της Κροατίας με 3-0 και αναδείχθηκε για 10η φορά στην καριέρα του Man of the Match σε παιχνίδι Μουντιάλ.

Απολαυστικός Λιονέλ Μέσι! Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έκανε ακόμα μια ματσάρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, πρωταγωνίστησε στη νίκη της εθνικής του επί της Κροατίας με 3-0 και έβαλε την υπογραφή του στην μεγάλη πρόκριση στον τελικό της 18ης Δεκεμβρίου. Ο αρχηγός της Αλμπισελέστε άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και με τρομερή ενέργεια δημιούργησε το δεύτερο γκολ του Χουλιάν Άλβαρες.

Ο Pulga τελείωσε το ματς μες 5/7 ντρίμπλες, 34 εύστοχες πάσες, δύο πάσες κλειδιά, 1/2 σέντρες, 2/3 εύστοχες μακρινές πάσες, δημιούργησε δύο μεγάλες ευκαιρίες και αναδείχθηκε για 10η φορά στην καριέρα του Man of the Match σε παιχνίδι Μουντιάλ, τρεις περισσότερες από τον δεύτερο Κριστιάνο Ρονάλντο.

LIONEL MESSI WINS HIS 4TH MAN OF THE MATCH AWARD AT THE 2022 WORLD CUP 🐐🏆



No player has more. pic.twitter.com/5CIpjj45ik