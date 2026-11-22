Χαμός με τον Μέσι στο MLS, καθώς ο Αργεντινός βγήκε εκτός εαυτού πετώντας την μπάλα στο πρόσωπο του Γκονσάλο Τάπια.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στα playoffs του MLS, με την Ίντερ Μαϊάμι να παίζει με δέκα και να χάνει 1-0 από την Κολόμπους Κρου, ο Λιονέλ Μέσι έχασε εντελώς όση ψυχραιμία τού είχε απομείνει. Προσπαθώντας να εκτελέσει γρήγορα ένα πλάγιο, ο Αργεντινός θρύλος πέταξε την μπάλα στο πρόσωπο του Γκονσάλο Τάπια, ο οποίος είχε μπει εκείνη τη στιγμή μπροστά του.

Ο διαιτητής Άλεν Τσάπμαν έδειξε από μια κίτρινη κάρτα στον καθένα, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον προπονητή της Κολόμπους, Λοράν Κουρτουά, να υποστηρίζει ότι ο Μέσι έπρεπε να έχει αποβληθεί με κόκκινη.

Υπάρχει, ωστόσο εξήγηση στο γιατί δεν αποβλήθηκε από το ματς. Σύμφωνα με την εξήγηση του ίδιου του ρέφερι, η δύναμη που ασκήθηκε ήταν αμελητέα και η ενέργεια του Μέσι δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί βίαιη συμπεριφορά που θα οδηγούσε σε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Για την ιστορία, η Κολόμπους επικράτησε άνετα με 3-0, με τον Τάπια να σκοράρει δύο φορές και τον Τάχα Χαμπρούν να διαμορφώνει το τελικό σκορ.