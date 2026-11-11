Λιονέλ Μέσι: Πώς μία δημοσίευση δημοσιογράφου έχει φέρει εμφύλιο στο MLS
Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος του MLS ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, με την postseason να εκκινεί μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Η πρωταθλήτρια Ίντερ Μαϊάμι τερμάτισε δεύτερη στη βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας, πίσω από το εντυπωσιακό Νάσβιλ, που κατέκτησε και το Supporters' Shield σπάζοντας μάλιστα το ρεκόρ βαθμών της ομάδας του Λιονέλ Μέσι.
Ο Αργεντινός σταρ πάντως ήταν για μία ακόμη σεζόν καταιγιστικός, έχοντας 30 γκολ και 16 ασίστ σε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να τον θεωρούν ακλόνητο φαβορί για το βραβείο του MVP.
Κάπου εκεί, ήρθε η δημοσίευση Αμερικανού δημοσιογράφου να ταράξει τα νερά! Βλέπετε, ο Σάιμον Έβανς αποκάλυψε ότι ψήφισε τον Χανί Μουχτάρ του Νάσβιλ ως πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της regular season, προκαλώντας... εμφύλιο στα social media.
«Για όσους θαυμαστές του Μέσι προσβλήθηκαν, το βραβείο είναι για τον MVP, όχι τον κορυφαίο παίκτη του MLS. Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στο MLS, προφανώς. Αλλά ο Μουχτάρ έστειλε μία ομάδα στην κορυφή, πάνω από εκείνη του Μέσι με τις ικανότητές του και κάνοντας τους γύρω του να παίζουν καλύτερα», εξήγησε εν συνεχεία, αν και δεν φάνηκε να κατευνάζει ιδιαίτερα τους φίλους του Pulga...
Όσον αφορά στον Μουχτάρ, μέτρησε φέτος 18 γκολ και οκτώ ασίστ σε 43 συμμετοχές, παίρνοντας το βραβείο του MVP του Νάσβιλ, στο οποίο αγωνίζεται από το 2020, μετρώντας συνολικά 112 τέρματα και 64 ασίστ σε 252 αγώνες.
For the offended Messi fans responding - the award is for MVP - not 'Best Player in MLS'. Messi is the best player in MLS by far - obviously. But Mukhtar took a team to top position (ahead of Messi's team) with his own skills but also by making those around him play better.— Simon Evans (@sgevans) November 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.