Η δημοσίευση ενός Αμερικανού δημοσιογράφου αναφορικά με την ψήφο του για τα βραβεία του MLS έφερε... κακό χαμό για χάρη του Λιονέλ Μέσι!

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος του MLS ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες, με την postseason να εκκινεί μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Η πρωταθλήτρια Ίντερ Μαϊάμι τερμάτισε δεύτερη στη βαθμολογία της ανατολικής περιφέρειας, πίσω από το εντυπωσιακό Νάσβιλ, που κατέκτησε και το Supporters' Shield σπάζοντας μάλιστα το ρεκόρ βαθμών της ομάδας του Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντινός σταρ πάντως ήταν για μία ακόμη σεζόν καταιγιστικός, έχοντας 30 γκολ και 16 ασίστ σε 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να τον θεωρούν ακλόνητο φαβορί για το βραβείο του MVP.

Κάπου εκεί, ήρθε η δημοσίευση Αμερικανού δημοσιογράφου να ταράξει τα νερά! Βλέπετε, ο Σάιμον Έβανς αποκάλυψε ότι ψήφισε τον Χανί Μουχτάρ του Νάσβιλ ως πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή της regular season, προκαλώντας... εμφύλιο στα social media.

«Για όσους θαυμαστές του Μέσι προσβλήθηκαν, το βραβείο είναι για τον MVP, όχι τον κορυφαίο παίκτη του MLS. Ο Μέσι είναι ο καλύτερος παίκτης στο MLS, προφανώς. Αλλά ο Μουχτάρ έστειλε μία ομάδα στην κορυφή, πάνω από εκείνη του Μέσι με τις ικανότητές του και κάνοντας τους γύρω του να παίζουν καλύτερα», εξήγησε εν συνεχεία, αν και δεν φάνηκε να κατευνάζει ιδιαίτερα τους φίλους του Pulga...

Όσον αφορά στον Μουχτάρ, μέτρησε φέτος 18 γκολ και οκτώ ασίστ σε 43 συμμετοχές, παίρνοντας το βραβείο του MVP του Νάσβιλ, στο οποίο αγωνίζεται από το 2020, μετρώντας συνολικά 112 τέρματα και 64 ασίστ σε 252 αγώνες.