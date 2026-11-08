Λιονέλ Μέσι: Έγραψε ιστορία στο MLS, πρώτος σκόρερ για δεύτερη σερί σεζόν
Παρότι δεν σκόραρε στο 3-3 της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σάρλοτ, αυτό δεν εμπόδισε τον Λιονέλ Μέσι από το να γράψει ιστορία (ξανά) στο MLS.
Ο Αργεντίνος μάγος από το Ροσάριο αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική σεζόν πρώτος σκόρερ στη λίγκα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του εν λόγω πρωταθλήματος.
Με 26 γκολ σε 31 αγώνες, ο Pulga παίρνει και πάλι σπίτι του το βραβείο που έλαβε και πέρυσι, όταν σκόραρε 29 φορές σε 28 παιχνίδια.
Leo is golden yet again. 🥇 Messi becomes the first player in MLS history to be the top scorer in back-to-back seasons. // Golden Boot pres. by Audi https://t.co/0qPP6eoaD4— Major League Soccer (@MLS) November 8, 2026
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