Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική σεζόν πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του MLS.

Παρότι δεν σκόραρε στο 3-3 της Ίντερ Μαϊάμι με τη Σάρλοτ, αυτό δεν εμπόδισε τον Λιονέλ Μέσι από το να γράψει ιστορία (ξανά) στο MLS.

Ο Αργεντίνος μάγος από το Ροσάριο αναδείχθηκε για δεύτερη διαδοχική σεζόν πρώτος σκόρερ στη λίγκα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του εν λόγω πρωταθλήματος.

Με 26 γκολ σε 31 αγώνες, ο Pulga παίρνει και πάλι σπίτι του το βραβείο που έλαβε και πέρυσι, όταν σκόραρε 29 φορές σε 28 παιχνίδια.