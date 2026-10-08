Ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, με αυτό το επετειακό σχέδιο να έχει ένα «κρυφό» μήνυμα.

Στην ιστορία ανήκει πλέον εδώ και αρκετές ώρες η τελευταία παράσταση του Λιονέλ Μέσι με την Εθνική Αργεντινής, μπροστά σε περισσότερους από 80 χιλιάδες φιλάθλους στο «Μονουμεντάλ».

Ο 39χρονος σούπερ σταρ πρωταγωνίστησε -και- στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας γκολ και δυο ασίστ στο 3-0 επί του Μπενίν που «σφράγισε» την παρουσία 21 χρόνων στην Αλμπισελέστε με 126 γκολ και 69 ασίστ σε 208 παιχνίδια.

Το παιχνίδι φυσικά ήταν πρώτο θέμα στα κορυφαία ΜΜΕ του πλανήτη, ωστόσο λίγοι στάθηκαν στο... κρυφό μήνυμα που υπήρχε στην επετειακή φανέλα του Pulga. Η εταιρία παραγωγής σχεδίασε προφανώς μια ξεχωριστή εμφάνιση για την περίσταση, με ένα ιδιαίτερο σχέδιο-μήνυμα.

Στην πίσω πλευρά λοιπόν και πάνω στον αριθμό «10», συμβολίζονται δυο κέρατα κατσίκας, που παραπέμπουν φυσικά στη λέξη GOAT, δηλαδή τον καλύτερο όλων των εποχών.