Με ακόμη μια σούπερ εμφάνιση, σκοράροντας δις και μοιράζοντας μια ασίστ, ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε άνετη τεσσάρα απέναντι στη Νιου Γιορκ Σίτι. Τις 100 συμμετοχές έφτασε ο Νοα Άλεν.

Ακόμη ένα ματς της Ίντερ Μαϊάμι στο πρωτάθλημα του MLS είχε την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που βρίσκεται σε «τρελά» κέφια το τελευταίο διάστημα, κατόρθωσε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι να σκοράρει δις και να μοιράσει ασίστ, αφού την περασμένη αγωνιστική το έπραξε εις βάρος της DC Γιουνάιτεντ.

Αυτή τη φορά, «θύμα» του 38χρονου ήταν η Νιου Γιορκ Σίτι, της οποίας η ομάδα του Χαβιέρ Μασεράνο επιβλήθηκε με το εμφατικό 0-4, ανεβαίνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολική περιφέρεια.

Το σόου του Μέσι ξεκίνησε στο 44', όταν με μια... κλασική κάθετη έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ τον Μπαλτάσαρ Ροντρίγκες, με τον τελευταίο να πλασάρει ιδανικά για το 0-1. Έπειτα, στο 73ο λεπτό ήταν η σειρά του Αργεντίνου να πάρει την πάσα στην πλάτη της άμυνας και να την περάσει με άψογο «τσίμπημα» πάνω από το σώμα του αντίπαλου κίπερ για το 0-2.

MESSI MAGIC IN THE BIG APPLE! 🔥 pic.twitter.com/r2U3Z4FBdJ — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

Ακολούθησε το πέναλτι-γκολ του Λουίς Σουάρες για το 0-3 (83'), ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε με απίθανη σόλο ενέργεια και εξαιρετικό πλασέ με το δεξί ο ''Pulga'', που αναρριχήθηκε στην κορυφή των σκόρερ της λίγκας με 24 γκολ.

Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi Ankara Messi, Ankara Messi . 🐐 pic.twitter.com/8yTgHhkPOC — Major League Soccer (@MLS) September 25, 2025

«Κατοστάρης» ο Νόα Άλεν

Παράλληλα, η συγκεκριμένη αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία για το δικό μας παιδί, τον Νόα Άλεν, καθώς έφτασε τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, της οποίας ουσιαστικά αποτελεί μέλος από το 2020, όταν εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής.

Ο 21 ετών αμυντικός μετράει 2 γκολ και 3 ασίστ σε αυτή την «κατοστάρα» με τους... ροζ, έχοντας πανηγυρίσει παρέα με τον Μέσι και τους υπόλοιπους το Leagues Cup του 2023 και το Supporters Shield (2023-2024).