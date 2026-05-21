Σύμφωνα με διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορεία, ο Κασεμίρο πρόκειται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Κάρλος Κασεμίρο αποχαιρέτησε τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το «Όλντ Τράφορντ» την περασμένη Κυριακή (17/5), στη νίκη της ομάδας του Μάικλ Κάρικ με 3-2 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ, στην προ-τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Στα 34 του χρόνια ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος αποχωρεί ως ελεύθερος από τους «κόκκινους διαβόλους» και αρκετοί σύλλογοι φέρεται να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Φαίνεται όμως πως ο Κασεμίρο θα ακολουθήσει τον δρόμο που... χάραξε ο Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο μάλιστα πρόκειται να γίνει συμπαίκτης στην Ίντερ Μαϊάμι! Διεθνή μέσα, όπως το ESPN, αναφέρουν ότι ο 34χρονος και ο σύλλογος του MLS βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις και δεν αποκλείεται ακόμη και πριν τη σέντρα του Μουντιάλ, να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ ο Βραζιλιάνος έχει καταγράψει 160 συμμετοχές, έχοντας 26 γκολ και 14 ασίστ, από το 2022 όταν και πήρε μεταγραφή στο Νησί, αφήνοντας τη Μαδρίτη και τη Ρεάλ σε ένα deal που ξεπέρασε τα 70 εκατ. ευρώ. Στο «Όλντ Τράφορντ» πανηγύρισε δυο τρόπαια, το League Cup (2023) και το FA Cup (2024).