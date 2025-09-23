Ο Μέσι συνεχάρη τον Ντεμπελέ για τη Χρυσή Μπάλα: «Είμαι χαρούμενος για σένα, το αξίζεις»

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ, Λιονέλ Μέσι συνεχάρη τον Ουσμάν Ντεμπελέ για τη κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας 2025.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχάρη τον Ουσμάν Ντεμπελέ για τη κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας ένα μήνυμα κάτω από την ανάρτηση του Γάλλου στο προσωπικό του λογαριασμό στο «Instagram».

Ο 28χρόνος επιθετικός σκόραρε 35 γκολ σε 53 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν, βοηθώντας τον παριζιάνικο σύλλογο να κατακτήσει το πρώτο του Champions League και μαζί με τη Ligue 1 και το Κύπελλο Γαλλίας συμπλήρωσαν το τρεμπλ.

Ο Ντεμπελέ διαδέχθηκε τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόντρι, ως νικητή χθες το βράδυ (22/09) και έγινε ο έκτος Γάλλος που κατακτά το βραβείο μετά τους Ρεϊμόν Κοπά, Μισέλ Πλατινί, Ζαν-Πιερ Παπέν, Ζινεντίν Ζιντάν και Καρίμ Μπενζεμά.

Το μήνυμα του «Μέσι»

Ο Μέσι συνεχάρη τον πρώην συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας χθες το βράδυ, σχολιάζοντας: «Μεγάλε Ους. Συγχαρητήρια, χαίρομαι τόσο πολύ για σένα. Το αξίζεις».

Ο Ντεμπελέ ευχαρίστησε προσωπικά τον Αργεντίνο σούπερ σταρ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη τελετή απονομή λέγοντας ότι «έμαθε τόσα πολλά από εκείνον» κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας.

Οι δύο τους συνυπήρξαν στη Μπαρτσελόνα για τέσσερις σεζόν, παίζοντας μαζί σε 95 παιχνίδια και κατακτώντας δύο φορές τον τίτλο της La Liga, το 2018 και το 2019, καθώς και το Copa del Rey το 2018.