Ο Αργεντίνος άσος βρίσκεται σε μεγάλα κέφια το τελευταίο διάστημα, αφού για ακόμη ένα ματς πήρε από... το χεράκι την Ίντερ Μαϊάμι και την οδήγησε στη νίκη με 3-2 απέναντι στη DC Γιουνάιτεντ.

Όσο έχει υγεία και... κέφι, ο Λιονέλ Μέσι θα συνεχίζει να μας χαρίζει στιγμές μαγείας, ακόμη και στην -προχωρημένη- ηλικία των 38 και πλέον χρόνων. Ο Αργεντίνος μάγος μετά το σόου απέναντι στους Σιάτλ Σάουντερς (3-1), που είχε γκολ και ασίστ, πραγματοποίησε ακόμη μια ηγετική εμφάνιση, έστω και σε επίπεδο MLS.

Με «ντοπιέτα» και ασίστ, ο 38χρονος άσος οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε νέα νίκη, αυτή τη φορά απέναντι στη DC Γιουνάιτεντ, τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9), με το σύνολο του Χαβιέρ Μασεράνο στην 5η θέση και το -8 (με 3 ματς λιγότερα) από την κορυφή της Ανατολικής περιφέρειας.

Το... πάρτι ξεκίνησε στο 35ο λεπτό, όταν ο Pulga έβγαλε με καταπληκτική μπαλιά τον Ταντέο Αλιέντε φάτσα με τον αντίπαλο κίπερ, και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στο 52' με τον Κρίστιαν Μπεντέκε, όμως κάπου εκεί ο Μέσι αποφάσισε να.. καθαρίσει και πάλι.

Πρώτα, με εξαιρετικό τελείωμα στο 66' λεπτό από ασίστ του Ζόρντι Άλμπα για το 2-1, και έπειτα, με ένα... κλασικό πλασέ από τα όρια της περιοχής για το 3-1 στο 85ο λεπτό. Το μόνο που κατάφερε η DC Γιουνάιτεντ, ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις του ματς με τον Μουρέλ στο τελικό 3-2.

Έτσι, ο Μέσι έφτασε τα 882 γκολ καριέρας και τις 391 ασίστ, και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει...