Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έγινε ο πρώτος αθλητής που συμπεριλήφθηκε στη λίστα των Βρετανών δισεκατομμυριούχων, με τον Άγγλο αστέρα να διαπρέπει και ως επιχειρηματίας.

Τα καταφέρνει περίφημα και ως επιχειρηματίας ο Ντέιβιντ Μπέκαμ! Ο 51χρονος -πλέον- πρώην σταρ του ποδοσφαίρου και νυν ιδιοκτήτης της Ίντερ Μαϊάμι φιγουράρει στη λίστα των Βρετανών δισεκατομμυριούχων, αποτελώντας ένα κολοσσιαίο «brand name» στον χώρο του αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη λίστα «Sunday Times Rich List 2026» έγινε ο πρώτος αθλητής που κατορθώνει κάτι τέτοιο, με την περιουσία του να προσεγγίζει το 1,39 δισ. ευρώ. Ο πρώην αστέρας των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- αποχώρησε από τους αγωνιστικούς χώρους το 2013 και το 2025 τιμήθηκε με τον τίτλο του «Sir», αφού αποτελεί μια προσωπικότητα με τεράστιο impact σε πολλούς τομείς για τη χώρα του και τη Βρετανία εν γένει.

Μαζί με τη σύζυγό του, Βικτόρια Μπέκαμ, η περιουσία τους εκτινάσσεται σε ακόμη μεγαλύτερα ποσά, καθώς λαμβάνουν χορηγίες από τις Lenovo, Hugo Boss, Adidas -κατά κόρον- αλλά και από λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Αναφορικά με λοιπές πλούσιες προσωπικότητες του αθλητικού χώρου στη Βρετανία συναντά κανείς την οικογένεια του πρώην ισχυρού άνδρα της F1, Μπέρνι Έκλεστοουν, με την περιουσία τους να αγγίζει τα 2,34 δισ. ευρώ. Λιούις Χάμιλτον, Χάρι Κέιν και Άντι Μάρεϊ είναι -ανάμεσα σε άλλους- τα πιο βαρυσήμαντα ονόματα.