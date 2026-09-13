Καρέ της ισοπαλίας στη Γαλλία, με 4/5... χηνάρια. Δύο ασίστ ο Πάνος Κατσέρης στο 2-2 της Λοριάν με την Τουλούζ.

Πέντε ματς περιλάμβανε το σαββατιάτικο πρόγραμμα της Ligue 1, τέσσερις ισοπαλίες σημειώθηκαν, με οκτώ από τις δέκα ομάδες να βολεύονται με τον βαθμό! Η αρχή έγινε ανάμεσα σε Στρασβούργο και Μονακό, που έμειναν στο 1-1. Οι Αλσατοί προηγήθηκαν στο 52' με αυτογκόλ του Σανέ, εντούτοις οι Μονεγάσκοι πήραν το βαθμό με εξαιρετικό σουτ του Μπρούνερ στο 72', με αυτή να είναι η πρώτη απώλεια των φιλοξενούμενων στο φετινό πρωτάθλημα.

Πιο γεμάτο ματς είχαμε στη Βρετάνη, όπου η Λοριάν έμεινε στο 2-2 με την Τουλούζ. Ο τρομερός Πάνος Κατσέρης μοίρασε δύο ασίστ σε ισάριθμα λεπτά για τα γκολ των Μπαλντέ (37') και Μπαμπά (39'), όμως Τένγκστεντ (48') και Γιόργκενσεν (69') διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Τρεις ασίστ σε τέσσερα ματς πλέον ο απολογισμός του Έλληνα μπακ χαφ, που εντυπωσιάζει στα γαλλικά γήπεδα.

Από εκεί και πέρα, η Παρί κράτησε στο 0-0 τη Λιόν και παρέμεινε αήττητη, ενώ χωρίς σκορ ήρθαν ισόπαλες και η Χάβρη με την Ανζέ. Τη μοναδική νίκη της ημέρας από την άλλη πανηγύρισε η Οσέρ, που λύγισε με 1-0 τη Νις χάρη σε τέρμα που σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Άρτσερ.