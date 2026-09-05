Με ασίστ του Κατσέρη, η Λοριάν νίκησε 1-0 τη Λανς εκτός έδρας, ενώ και η Μπρεστ επικράτησε 2-1 της Χάβρης.

«Χαμογέλασαν» για πρώτη φορά στη φετινή Ligue 1 οι Λοριάν και Μπρεστ, Νις και Λε Μαν αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 και πρόσθεσαν από έναν βαθμό στο σακούλι τους στην τρίτη... στροφή του γαλλικού πρωταθλήματος.

Η Λοριάν απέδρασε από την έδρα της Λανς νικώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Κονέ στο 54ο λεπτό από ασίστ του «δικού» μας Πάνου Κατσέρη. Οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο στο φινάλε εξαιτίας της αποβολής του Σανιάν.

Η Μπρεστ πέρασε από την έδρα της Χάβρης με 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Ντουμπιά να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 12ο λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον ίδιο παίκτη στο 51'. Για τους γηπεδούχους μείωσε ο Φοφανά από τα έντεκα βήματα στο 79ο λεπτό γράφοντας το τελικό 2-1 εις βάρος της ομάδας του.

Τέλος, η Νις με τη Λε Μαν έμειναν στο 1-1 στη Νίκαια και... βολεύτηκαν με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Μπουραμπά στο 13ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και ο Γουαχί ισοφάρισε στο 44' για τους γηπεδούχους.