Ligue 1: Νίκη με ασίστ Κατσέρη η Λοριάν
«Χαμογέλασαν» για πρώτη φορά στη φετινή Ligue 1 οι Λοριάν και Μπρεστ, Νις και Λε Μαν αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1 και πρόσθεσαν από έναν βαθμό στο σακούλι τους στην τρίτη... στροφή του γαλλικού πρωταθλήματος.
Η Λοριάν απέδρασε από την έδρα της Λανς νικώντας με 1-0 χάρη στο γκολ του Κονέ στο 54ο λεπτό από ασίστ του «δικού» μας Πάνου Κατσέρη. Οι γηπεδούχοι έμειναν και με παίκτη λιγότερο στο φινάλε εξαιτίας της αποβολής του Σανιάν.
Η Μπρεστ πέρασε από την έδρα της Χάβρης με 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Ντουμπιά να ευστοχεί από την άσπρη βούλα στο 12ο λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον ίδιο παίκτη στο 51'. Για τους γηπεδούχους μείωσε ο Φοφανά από τα έντεκα βήματα στο 79ο λεπτό γράφοντας το τελικό 2-1 εις βάρος της ομάδας του.
Τέλος, η Νις με τη Λε Μαν έμειναν στο 1-1 στη Νίκαια και... βολεύτηκαν με τον βαθμό της ισοπαλίας. Ο Μπουραμπά στο 13ο λεπτό έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και ο Γουαχί ισοφάρισε στο 44' για τους γηπεδούχους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.