Ο προπονητής της Λοριάν για Κατσέρη: «Είναι μυϊκός τραυματισμός»

Ο Πάνος Κατσέρης στάθηκε εκ νέου άτυχος με τη Λοριάν και αποχώρησε με τραυματισμό από το παιχνίδι με τη Λε Μαν, με τον προπονητή του να παίρνει θέση για αυτό.

Ο Πάνος Κατσέρης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στη Γαλλία και είναι πρώτος στην κατηγορία των ασίστ έχοντας ήδη φτάσει τον αριθμό «3» ενώ παραλίγο κόντρα στη Λε Μαν να ανεβάσει τον αριθμό όμως ο Μπαλντέ αστόχησε από κοντά να σκοράρει.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ, ωστόσο, στάθηκε άτυχος στο συγκεκριμένο παιχνίδι καθώς έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 17ο λεπτό, με την ομάδα του εν τέλει να χάνει με 2-1 και τον κόσμο να περιμένει τις εξελίξεις με τον τραυματισμό του.

Ο προπονητής του συλλόγου, Αλεξάντρ Ντουζέ αναφέρθηκε στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο 25χρονος ακραίος μπακ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένιωσε πόνο όταν σέντραρε για τον Ιμπραΐμοβιτς. Τραυματίστηκε εκείνη τη στιγμή και τον βγάλαμε αμέσως, γιατί όταν πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό, δεν υπάρχει ρίσκο. Αλλά δεν μπορώ ακόμα να σας πω αν είναι σοβαρό»