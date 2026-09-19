Σε ματς που διακόπηκε προσωρινά λόγω πανό για τη... Σεντ Ετιέν, η Λιόν διέλυσε (4-0) τη Ρεν, ενώ ο Πάνος Κατσέρης αποχώρησε τραυματίας στην ήττα (2-1) της Λοριάν από τη Λε Μαν.

Εντυπωσιακή η Λιόν, διέλυσε με 4-0 τη Ρεν και ανέβηκε δεύτερη στη βαθμολογία της Ligue 1, σε ένα ματς που διακόπηκε προσωρινά λόγω υβριστικού πανό κατά της... Σεντ Ετιέν! Δύο γκολ πέτυχε ο Νουάμα (7', 30') και από ένα οι Ατεκάμε (48') και Τολισό (76'), με την αντίπαλο των ΟΦΗ και Ολυμπιακού στο Europa League να χάνει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Την ίδια ώρα η Λε Μαν νικούσε 2-1 (3' Μπουραμπά, 57' Ντιαλό - 79' Γένσεν) τη Λοριάν, η οποία έχασε στο 17ο λεπτό λόγω τραυματισμού τον Πάνο Κατσέρη. Σημαντική νίκη πήρε και η Ανζέ, που επιβλήθηκε 2-0 της Τρουά με γκολ των Πέτερ (42') και Σμπάι (57'). Τέλος, η Τουλούζ έκανε σεφτέ, επικρατώντας 3-2 (49' πέν., 51' Τένγκστεντ, 79' Γιόργκενσεν – 71' Μάτζα, 88' Σαμάτα) της Χάβρης εντός έδρας.

Νωρίτερα, η Παρί είχε συνεχίσει την εντυπωσιακή της πορείας, επικρατώντας 2-1 (18' Κεμπάλ, 57' Παζίς - 88' αυτ. Μπόου) εντός έδρας του Στρασβούργου και παραμένοντας έτσι στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας.