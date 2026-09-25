Πάνος Κατσέρης στο Gazzetta: «Δεν υπήρξε ποτέ προσέγγιση από την Εθνική αλλά είναι το όνειρο μου»

Ξεκίνησε ονειρικά τη σεζόν στη Ligue 1 με τη φανέλα της Λοριάν, ανεβαίνοντας την κορυφή των πασέρ και βλέποντας τον γαλλικό τύπο να στάζει... μέλι για εκείνον. Ο Πάνος Κατσέρης μίλησε στο Gazzetta για το καλοκαίρι που μας πέρασε αλλά και το κομμάτι της Εθνικής Ελλάδος.

Η Ligue 1 έχει καθιερώσει σε κάθε αγωνιστική, να δίνει ένα συγκεκριμένο patch στους παίκτες που βρίσκονται στην κορυφή σε διάφορες κατηγορίες σε ατομικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πίνακα των παικτών που έχουν τις περισσότερες ασίστ και πριν την 5η στροφή του γαλλικού πρωταθλήματος, ο Πάνος Κατσέρης έλαβε αυτό του πρώτου πασέρ στο πρωτάθλημα.

Ο 25χρονος Έλληνας φουλ μπακ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν στο γαλλικό πρωτάθλημα με τη Λοριάν. Ουσιαστικά, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε καθώς με την επιστροφή στη δράση πέρσι, έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής και για αυτό η ομάδα τον συμπεριέλαβε στο project της νέας σεζόν.

Ο ίδιος έχει ήδη δικαιώσει τους ανθρώπους του κλαμπ καθώς στα πρώτα πέντε παιχνίδια, μετράει ήδη τρεις ασίστ και πριν την έναρξη της 5ης αγωνιστικής, ήταν πρώτος στη σχετική λίστα, πριν τον προσπεράσει ο Κάσερες της Τουλούζ που πλέον έχει τέσσερις.

Βέβαια, στο τελευταίο παιχνίδι με αντίπαλο τη Λε Μαν, ο 25χρονος αμυντικός τραυματίστηκε και όπως είπε και ο προπονητής του, πρόκειται για έναν μυϊκό τραυματισμό που θα τον αφήσει κάποιες μέρες εκτός δράσης, με τους φίλους της Λοριάν να δείχνουν το πόσο μεγάλη απώλεια θα είναι για όσα ματς μείνει εκτός.

Μέσα σε όλο αυτό το κύμα αποθέωσης από τον γαλλικό τύπο και τον κόσμο της ομάδας, ο ίδιος περίμενε κάποια κίνηση από την πλευρά της ΕΠΟ με φόντο την Εθνική Ομάδα, χωρίς αποτέλεσμα

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, στο εντυπωσιακό ξεκίνημα της σεζόν αλλά και στο κομμάτι της Εθνικής Ελλάδος.

Meilleur passeur de @Ligue1 ✅👟

Flocage maison pour Panos Katseris 🇬🇷👕 pic.twitter.com/hj7OHOSjmZ — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 16, 2026

Αρχικά, έχεις ξεκινήσει τη σεζόν ακριβώς όπως... άφησες την προηγούμενη.

«Στην αρχή της σεζόν πέρσι είχα έναν τραυματισμό που με ταλαιπώρησε. Ήταν δύσκολο για εμένα γιατί δεν είχα αντιμετωπίσει έναν τέτοιο τραυματισμό που θα με κρατούσε τόσο καιρό έξω. Με κράτησε λίγο πίσω αλλά μόλις επέστρεψα, πήρα όλα τα παιχνίδια και αυτό με βοήθησε να κερδίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή που είχαμε πέρσι, έκανα καλά νούμερα, πήρα και σιγουριά για εμένα και ταυτόχρονα το κλαμπ συνέχισε να είναι ευχαριστημένο μαζί μου. Μου εξήγησαν ότι είμαι στα πλάνα για τη νέα σεζόν, όποτε το καλοκαίρι είχα στο μυαλό μου να προπονηθώ καλά και να μπω δυναμικά στη νέα χρονιά».

Στο καλοκαιρινό παζάρι, είχες κάποια πρόταση;

«Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις. Κάποιες ομάδες που ήρθαν και μίλησαν μαζί μου από άλλα πρωταθλήματα. Ωστόσο έτσι όπως πήγε η αγορά, εν τελεί συνέχισα στη Λοριάν γιατί ο προπονητής πίστευε σε εμένα και εγώ έχω συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια».

Από την Ελλάδα υπήρξε προσέγγιση;

«Από Ελλάδα εγώ προσωπικά δεν είχα τίποτα. Μόνο κάποια άρθρα που διάβασα το καλοκαίρι αλλά μίλησα με τους μάνατζερ μου, δεν ήταν τίποτα αληθινό ή επίσημο. Μόνο άρθρα έβγαιναν. Δεν είχα κανένα τηλεφώνημα εγώ ο ίδιος. Το έβλεπα μόνο από τa sites, δεν είχα κάτι στην Ελλάδα».

Εφόσον ερχόταν κάτι επίσημο, θα το σκεφτόσουν να επιστρέψεις στην Ελλάδα;

«Ο λόγος που άφησε την Ελλάδα ήταν γιατί ήθελα να αναδειχθώ στο εξωτερικό. Υπήρχαν περισσότερες πόρτες για να μπορέσω να αναδειχθώ σαν ποδοσφαιριστής και σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα αλλά σαν πρώτη επιλογή είναι να παίξω στο εξωτερικό. Να είμαι στο τοπ της καριέρας μου για να αγωνίζομαι σε μεγάλα στάδια και απέναντι σε μεγάλους αντιπάλους. Ποτέ δεν αποκλείω κάτι ειδικά αν υπάρχει πλάνο. Αλλά θα ήθελα να μείνω στο εξωτερικό».

Panos Katseris est le nouveau #TopPasseur du championnat 🆕🥇 pic.twitter.com/6Njcly9Bc4 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 15, 2026

Όπως είπες, έχετε πλέον νέο προπονητή στη Λοριάν. Τι γνώμη έχεις σχηματίσει για εκείνον μέχρι στιγμής;

«Είναι ένας προπονητής που όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Και εγώ προσωπικά γιατί μου έχει δείξει εμπιστοσύνη και εκείνος πιστεύει σε εμένα και στο τι μπορώ να κάνω. Όταν συμβαίνει αυτό, τότε δεν χρειάζεται κάτι άλλο για έναν ποδοσφαιριστή. Μόνο θετικά έχω να πω για εκείνον».

Πόσο σημαντικό είναι αυτό το δυναμικό ξεκίνημα για σένα;

«Είναι σημαντικό για εμένα που ξεκίνησα έτσι τη σεζόν. Μου δίνει εμπιστοσύνη, δύναμη σε εμένα γιατί είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα που θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Ελπίζω να συνεχίσω να δίνω ασίστ και άντε κανένα γκολ αν γίνεται (γέλια)».

Είσαι ένα φουλ μπακ που φαίνεται ότι ο σχηματισμός με τριάδα σου ταιριάζει για να έχεις την πλευρά. Πιστεύεις θα συμβεί το ίδιο και σε ένα σύστημα με τετράδα;

«Οι περισσότερες ομάδες παίζουν με τέσσερις στο κέντρο. Έρχομαι από μία χώρα που έπαιζαν μία ζωή το 3-5-2, 3-4-3 με τα φουλ μπακ που αναδείχθηκε σε αυτή τη θέση. Αυτή είναι η αλήθεια γιατί μου αρέσει να παίρνω όλη τη γραμμή αλλά όταν ήμουν στη Serie B παίζαμε με τετράδα στην άμυνα και ήταν η σεζόν που ήμουν στα καλύτερα μου και από εκεί με πήρε και η Λοριάν. Είμαι ένα επιθετικό μπακ γενικά».

Έχεις ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού. Οι κινήσεις που κάνεις στο γήπεδο, τις δουλεύεις και στην προπόνηση ή μόνος σου;

«Το σημαντικότερο για έναν παίκτη είναι να δουλεύει όσο περισσότερο γίνεται. Έχω ελαττώματα, όπως όλοι οι παίκτες και προσπαθώ να τα βελτιώσω. Αν δεν δουλέψεις, δεν γίνεται να φτάσεις σε τέτοια επίπεδα. Τα τρεξίματα βγαίνουν και από μέσα μου. Πάντα το έκανα αλλά έχω δουλέψει πολλά άλλα όπως το τακτικό και το τεχνικό κομμάτι. Ειδικά το πρώτο το δούλευαν πάρα πολύ στην Ιταλία και το έφερα μαζί μου και εδώ. Στην Ιταλία πρώτα είναι η άμυνα και μετά η επίθεση. Το έχω ζήσει αυτό (γέλια)».

Pános Katséris est votre homme du match Essilor 🏆 pic.twitter.com/ky5fZpQwc0 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 5, 2026

Τι διαφορές εντοπίζεις με την Ιταλία και ποιο πρωτάθλημα σου ταιριάζει περισσότερο;

«Καμία σχέση η Γαλλία. Συνεχώς βλέπεις μονομαχίες ένας εναντίον ενός, αντεπίθεση, κατευθείαν φεύγουν μπροστά. Στην Ιταλία μόλις ανοίξει λίγο ο χώρος, γίνεται ένα φάουλ και σταματάει η φάση. Εδώ, μόλις χαθεί η μπάλα, κατευθείαν αντεπίθεση, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουν. Για αυτό είναι και πιο ανοιχτό σαν ποδόσφαιρο. Μου αρέσει γιατί είναι πιο ελεύθερο. Δίνει περισσότερους χώρους και παίκτες σαν εμένα που θέλω τον χώρο για να δείξω τα περισσότερα χαρακτηριστικά μου, με διευκολύνει περισσότερο».

Μέσα από αυτό το δυναμικό ξεκίνημα, σου ήρθε στο μυαλό ότι ίσως βρεθείς και στην Εθνική Ελλάδος;

«Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο μήνα, εφόσον ξεκίνησα τόσο καλά τη σεζόν, περίμενα να έχω μία επικοινωνία μαζί τους. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο όνειρο για έναν Έλληνα να τον πάρει τηλέφωνο κάποιος και να του πει αυτά τα νέα. Όποιος πει όχι σε αυτό, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σίγουρα. Το να παίζεις για την πατρίδα σου είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Περίμενα κάτι αλλά δεν δέχθηκα κανένα τηλέφωνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τη δική μου πλευρά, περιμένω πώς και πώς. Ανυπομονώ να έρθει αυτή η στιγμή για εμένα. Θα πρέπει να κάνω και άλλο υπομονή. Θα πρέπει να βγάλω και άλλες ασίστ μάλλον (γέλια)».

Σε «πείραξε» αυτό; Δηλαδή που κάνει τόσο καλό ξεκίνημα και δεν είχες κάτι από την πλευρά της Εθνικής;

«Εγώ βλέπω όλους τους αγώνες της Εθνικής. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που παίζουμε μία τόσο νέα και καλή ομάδα. Αυτό δείχνει το πόσο ταλέντο μπορεί να βγάλει η Ελλάδα. Δεν θα κάτσω να πω γιατί δεν με παίρνουν ή κάτι τέτοιο. Εξαρτάται από την ομοσπονδία. Δουλεύω σκληρά, παίζω σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα και περιμένω την ευκαιρία μου. Όταν έρθει, θα την περιμένω. Έχω ακούσει πολλά πράγματα που δεν ισχύουν από τα media, ότι δεν υπάρχει connection με εμένα και ότι ο Κατσέρης δεν απαντάει στην Εθνική αλλά αυτά είναι ένα μεγάλο ψέμα. Το να παίξω για την πατρίδα μου είναι το μεγάλο όνειρο που είχα από την πρώτη μέρα που έφυγα από την Ελλάδα στα 18 μου για να παίξω στην Ιταλία. Έπαιζα Β’ τοπικό πριν λίγα χρόνια. Ένα τέτοιο παιδί μετά από λίγα χρόνια θα πει όχι στην Εθνική; Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο κατάλαβες».

🫡 Meilleur passeur de la @Ligue1



Les 2e et 3e passes décisives de Panos Katseris, dans @lequipe type de la journée 🇬🇷🙌 pic.twitter.com/GYfoxdk9Mq — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) September 14, 2026

Τι στόχους έχεις στη Γαλλία;

«Εγώ θέλω να παίξω όσο περισσότερο μπορώ στη Γαλλία καθώς υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στη Γαλλία. Βλέπεις παίκτες υψηλού επιπέδου. Πριν δύο χρόνια έπαιζα με τον Κρούπι που έβλεπα ένα παιδί 17 ετών να βάζει 5 γκολ στη μεγάλη κατηγορία. Απολαμβάνεις να τους βλέπεις. Να έχω την υγεία μου και μετά να πετύχω τους στόχους μου. Να βοηθήσω την ομάδα φυσικά και να πιάσει τις επιδόσεις που θέλω».

Δέχεσαι εξαιρετικά σχόλια από τους οπαδούς και τον γαλλικό τύπο. Δεν είναι συνηθισμένος για έναν Έλληνα παίκτη να πετυχαίνει στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

«Είναι ένα οικογενειακό κλαμπ η Λοριάν. Έχω ένα θετικό vibe από τους οπαδούς. Βλέπω ότι με αγαπούν και με στηρίζουν. Σημαίνει πολλά για εμένα. Παλιά δεν παρακολουθούσα τους Έλληνες παίκτες που έπαιζαν εδώ στη Γαλλία αλλά ξέρω ότι δεν έχω καθιερωθεί ως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Δεν έχω αυτό το στυλ παιχνιδιού. Είμαι πιο ταχυδυναμικός. Άλλαξα σαν παίκτης τόσα χρόνια στο εξωτερικό».