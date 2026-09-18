Μονακό - Λανς 2-1: Εδραιώθηκαν στην κορυφή οι Μονεγάσκοι

Γιάννης Πολιάς
Μονακό - Λανς 2-1: Εδραιώθηκαν στην κορυφή οι Μονεγάσκοι

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Μονακό επιβλήθηκε 2-1 εντός έδρας της Λανς και εδραιώθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.

Η Λανς του υπηρεσιακού προπονητή Γιανίκ Καουζάκ έβαλε δύσκολα στη Μονακό, όμως οι Μονεγάκοι επικράτησαν εντέλει 2-1 εντός έδρας και εδραιώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 με 13 βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 1-0, χάρη σε κοντινή προσπάθεια του Μπρούνερ μετά από γύρισμα του Αμπλίν από τα δεξιά στο 32ο λεπτο.

Η Ρασίνγκ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 57', με τον Ουντόλ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τοβέν, εντούτοις ένα αυτογκόλ του Γκραντί με την... πλάτη στο 84ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LIGUE 1 Τελευταία Νέα