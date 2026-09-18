Η Μονακό επιβλήθηκε 2-1 εντός έδρας της Λανς και εδραιώθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.

Η Λανς του υπηρεσιακού προπονητή Γιανίκ Καουζάκ έβαλε δύσκολα στη Μονακό, όμως οι Μονεγάκοι επικράτησαν εντέλει 2-1 εντός έδρας και εδραιώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1 με 13 βαθμούς μετά από πέντε αγωνιστικές.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 1-0, χάρη σε κοντινή προσπάθεια του Μπρούνερ μετά από γύρισμα του Αμπλίν από τα δεξιά στο 32ο λεπτο.

Η Ρασίνγκ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 57', με τον Ουντόλ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ του Τοβέν, εντούτοις ένα αυτογκόλ του Γκραντί με την... πλάτη στο 84ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.