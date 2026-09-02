Δείτε τι ανέφερε ο Φόλαριν Μπάλογκαν, μετά τη ματαίωση της μεταγραφής του στην Έβερτον.

Η μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά στην Τσέλσι δεν ήταν η μόνη ποδοσφαιριστή της Μονακό που ναυάγησε, με τον Φόλαριν Μπάλογκαν να παραμένει στους Μονεγάσκους μετά τη ματαίωση της μετακίνησής του στην Έβερτον - μία εξέλιξη που επηρέασε άμεσα και το deal με τους Μπλε για τον Σενεγαλέζο.

Ο Αμερικανός φορ δεν έγινε Ζαχαρωτό μετά από επιπλοκές που υπήρξαν στις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, με τον ίδιο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για όσα έγιναν.

«Δεν νιώθω καλά με τον τρόπο που μου φέρθηκε ο σύλλογος, με τον τρόπο που το ιατρικό επιτελείο έφερε αμφιβολίες αναφορικά με το μέλλον μου ή την υγεία μου. Δεν ένιωσα άνετα να υπογράψω ένα πολυετές συμβόλαιο εκεί», ανέφερε ο διεθνής επιθετικός, που θα συνεχίσει να ξεδιπλώνει τις αρετές του στα γαλλικά γήπεδα.