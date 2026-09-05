Η Μονακό επικράτησε της Παρί Σεν Ζερμέν με 2-1 μέσα στο Παρκ ντε Πρινς, με τους γηπεδούχους να είναι ακόμη χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Εύκολο απόγευμα και για τη Λιόν που κέρδισε με 3-1 στην έδρα της την Οσέρ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει την απογοητευτική της πορεία στο πρωτάθλημα, καθώς ούτε σήμερα κατάφερε να «σπάσει» το ρόδι στη Ligue 1, με το σύνολο του Λουίς Ενρίκε να γνωρίζει την ήττα μέσα στην έδρα της με σκορ 2-1 από τη Μονακό.

Ο Ντουέ στο 12' έχασε μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, με το σουτ του Γάλλου διεθνή να καταλήγει στην αγκαλία του Χραντέσκι. Τελικά ο Μαρκίνιος στο 33' ήταν αυτός που έβαλε μπροστά τους Παριζιάνους. Στο 58' ο Ναζίνιο ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, ενώ στο 72' ο Ιντουμπό διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του και κλείδωσε τη νίκη για το τελικό 2-1.

Με την ήττα της αυτή η Παρί Σεν Ζερμέν παρέμεινε στους 2 βαθμούς και έπεσε στην 12η θέση ενώ η Μονακό έφτασε την 3η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 9 βαθμοούς

Νωρίτερα η Λιόν επικράτησε εντός έδρας της Οσέρ με 3-1. Τα γκολ των Μπάχερ, Ατεκάμε και Νουάμα υπέγραψαν τη μεγάλη νίκη της ομάδας του Παόλο Φονσέκα, η οποία με αυτό το «τρίποντο» έφτασε τους 7 βαθμούς και ανέβηκε στην 2η θέση της Ligue 1, «πιάνοντας» τη Λιλ. Για τους φιλοξενούμενους το μοναδικό τέρμα το πέτυχε ο Κάμερον Άρτσερ λίγο πριν την ανάπαυλα του πρώτου μέρους.