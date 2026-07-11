Φεράν Τόρες: Συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν
Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Φεράν Τόρες είπε το «ναι» για τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 26χρονος σέντερ φορ φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς τη μετακίνηση αυτή, έχοντας ήδη έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τους Παριζιάνους.
Αν και το συμβόλαιό του με τους Μπλαουγκράνα λήγει το 2027, η ανανέωσή του φάνταζε έτσι κι αλλιώς περίπλοκη, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει τώρα οριστικά λόγω και των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων της Μπάρτσα.
Η επικείμενη απόκτηση του Καρίμ Αντεγιέμι έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή του Τόρες, καθώς η ομάδα του Χάνσι Φλικ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Ντόρτμουντ για τον 24χρονο εξτρέμ, γεγονός που θα περιορίσει και τον ρόλο του Ισπανού στον σύλλογο.
Επιπλέον, όπως αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο, ο Λουίς Ενρίκε εκτιμά ιδιαίτερα τις ικανότητες του 26χρονου στράικερ και τον θέλει οπωσδήποτε στο ρόστερ του. Η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ferran Torres ha una base di accordo con il PSG. Il rinnovo con il Barcellona (scadenza 2027) è molto difficile: i Blaugrana chiudono per Adeyemi. @LucaBendoni— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 10, 2026
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