Όπως αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο, ο Φεράν Τόρες έχει δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους της Παρί Σεν Ζερμέν κι επιθυμεί να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα.

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Φεράν Τόρες είπε το «ναι» για τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο 26χρονος σέντερ φορ φαίνεται πως επιθυμεί διακαώς τη μετακίνηση αυτή, έχοντας ήδη έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τους Παριζιάνους.

Αν και το συμβόλαιό του με τους Μπλαουγκράνα λήγει το 2027, η ανανέωσή του φάνταζε έτσι κι αλλιώς περίπλοκη, με την κατάσταση να ξεκαθαρίζει τώρα οριστικά λόγω και των τελευταίων μεταγραφικών κινήσεων της Μπάρτσα.

Η επικείμενη απόκτηση του Καρίμ Αντεγιέμι έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη μεταγραφή του Τόρες, καθώς η ομάδα του Χάνσι Φλικ ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Ντόρτμουντ για τον 24χρονο εξτρέμ, γεγονός που θα περιορίσει και τον ρόλο του Ισπανού στον σύλλογο.

Επιπλέον, όπως αποκάλυψε ο Ντι Μάρτζιο, ο Λουίς Ενρίκε εκτιμά ιδιαίτερα τις ικανότητες του 26χρονου στράικερ και τον θέλει οπωσδήποτε στο ρόστερ του. Η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.