Σύμφωνα με την Diario Sport, η Μπαρτσελόνα σχεδιάζει να καταθέσει πρόταση ύψους 130 εκατ. ευρώ μετά το πέρας του Μουντιάλ, για να κάνει δικό της τον Χούλιαν Άλβαρες.

Χαλί... εκατομμυρίων στρώνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες η Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με την Diario Sport, οι Καταλανοί σχεδιάζουν να δώσουν 130 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο Αργεντινό αστέρα, μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026.

Ο Αργεντινός αθλητής των Ροχιμπλάνκος έχει εκφράσει εδώ και καιρό την έντονη επιθυμία του να ενταχθεί στον σύλλογο της Βαρκελώνης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στην Αυστρία (2-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους του συλλόγου με τους οποίους χρειαζόμουν να μιλήσω. Το καλύτερο για το μέλλον μου είναι μια μεταγραφή». Ο παίκτης επίσης είχε τονίσει πως θα πάρει την οποιαδήποτε απόφασή του, μετά το τέλος της τρέχουσας διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε πως η Αργεντινή βρίσκεται στους «8» του θεσμού και θα αντιμετωπίσει την Ελβετία (12/07, 04:00) με διακύβευμα την είσοδο στα ημιτελικά, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Νορβηγία (12/07, 00:00).