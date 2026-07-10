Μπαρτσελόνα: Ετοιμάζει πρόταση 130 εκατ. ευρώ στην Ατλέτικο για τον Άλβαρες
Χαλί... εκατομμυρίων στρώνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες η Μπαρτσελόνα! Σύμφωνα με την Diario Sport, οι Καταλανοί σχεδιάζουν να δώσουν 130 εκατ. ευρώ για τον 26χρονο Αργεντινό αστέρα, μετά το πέρας του Μουντιάλ 2026.
Ο Αργεντινός αθλητής των Ροχιμπλάνκος έχει εκφράσει εδώ και καιρό την έντονη επιθυμία του να ενταχθεί στον σύλλογο της Βαρκελώνης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στην Αυστρία (2-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Έχω μιλήσει με τους ανθρώπους του συλλόγου με τους οποίους χρειαζόμουν να μιλήσω. Το καλύτερο για το μέλλον μου είναι μια μεταγραφή». Ο παίκτης επίσης είχε τονίσει πως θα πάρει την οποιαδήποτε απόφασή του, μετά το τέλος της τρέχουσας διοργάνωσης.
Υπενθυμίζουμε πως η Αργεντινή βρίσκεται στους «8» του θεσμού και θα αντιμετωπίσει την Ελβετία (12/07, 04:00) με διακύβευμα την είσοδο στα ημιτελικά, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία - Νορβηγία (12/07, 00:00).
🔴 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 | Las (nuevas) condiciones del Barça en la operación Julián Álvarez— Diario SPORT (@sport) July 10, 2026
💰El club planea presentar una oferta de 130 millones de euros tras el Mundial
✍️@SergiCastillo_ https://t.co/F2QKvuVt0G
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