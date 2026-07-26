Γουεμπανιάμα: Παίζει ποδόσφαιρο στο Χιούστον με μπλούζα της Παρί Σεν Ζερμέν

Γουεμπανιάμα: Παίζει ποδόσφαιρο στο Χιούστον με μπλούζα της Παρί Σεν Ζερμέν
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Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα βρήκε χρόνο και έβγαλε τα μπασκετικά του παπούτσια, προκειμένου να παίξει ποδόσφαιρο, φορώντας μπλούζα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Η αγάπη του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για το ποδόσφαιρο είναι γνωστή, όπως και για την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γάλλος σταρ των Σπερς, βρήκε χρόνο και έβγαλε για λίγο τα μπασκετικά του παπούτσια, προκειμένου να παίξει «μπάλα» στο Χιούστον και να δείξει για ακόμα μία φορά τις ικανότητές του με την «ασπρόμαυρη».

Φυσικά ντύθηκε κατάλληλα, φορώντας μπλούζα της αγαπημένης του Παρί Σεν Ζερμέν.

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Δείτε το βίντεο:

 
@Photo credits: instagram_@meninblazers
     

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