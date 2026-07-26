Τα διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν πως ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά δεν θα ανανεώσει με την Παρί Σεν Ζερμέν και η Λίβερπουλ πρόκειται να κινηθεί για να τον αποκτήσει.

Το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού βρίσκεται στη... μέση και η «δράση» έχει αρχίσει για τα καλά, μια εβδομάδα μετά τον τελικό του Μουντιάλ, με τις Παρί Σεν Ζερμέν και Λίβερπουλ να βρίσκονται στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των διεθνών ΜΜΕ, οι πρωταθλητές Γαλλίας και Ευρώπης έχουν ενημερωθεί από τους εκπροσώπους του Μπράντλεϊ Μπαρκολά πως ο νεαρός εξτρέμ δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει τη συνεργασία του μαζί τους, η οποία ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Μάλιστα, αναφέρεται πως ο 23χρονος winger έχει θέσει ως προτεραιότητά του να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ, με τους Reds να τον έχουν στην κορυφή της λίστας των ποδοσφαιριστών που τσεκάρουν αυτό το διάστημα. Επιλέον, δημοσιογράφος του Footmercato γράφει πως ήδη ξεκίνησαν οι επαφές των δυο συλλόγων για πιθανό deal.

Όσον αφορά το κόστος, τα νεότερα δημοσιεύματα γράφουν πως οι Παριζιάνοι αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 150 εκατ. ευρώ!