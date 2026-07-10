Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπαρτσελόνα συμφώνησε σε όλα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ για να κάνει κάτοικο Καταλονίας τον Καρίμ Αντεγιέμι.

«Λευκός καπνός» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Καρίμ Αντεγιέμι! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε όλα, προκειμένου ο 24χρονος εξτρέμ να φορέσει τα χρώματα των Μπλαουγκράνα.

Πιο συγκεκριμένα, ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει πως το deal ανέρχεται στα 22 εκατ. ευρώ συν 7 εκατ. ευρώ μπόνους, που αφορά την ενδεχόμενη κατάκτηση τίτλων και τις εμφανίσεις του παίκτη. Το συμβόλαιο θα είναι πενταετές και ικανοποιεί την επιθυμία του παίκτη, που ήθελε μόνο Μπαρτσελόνα.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 24χρονος winger είχε 10 γκολ και 6 ασίστ σε 39 συμμετοχές με τη φανέλα των Βεστφαλών σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Καταλανοί του Χάνσι Φλικ -όπως όλα δείχνουν- ενισχύουν σημαντικά την επιθετική τους γραμμή ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν εντός και εκτός των ισπανικών συνόρων.