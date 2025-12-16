Ο προπονητής που τα σάρωσε... όλα μέσα στο 2025, ο Λουίς Ενρίκε, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος της χρονιάς στα βραβεία The Best της FIFA.

Το όνομα του Λουίς Ενρίκε έχει χαραχτεί με τα πιο χρυσά γράμματα στο... βιβλίο ιστορίας της Παρί Σεν Ζερμέν. Πρωτάθλημα, Κύπελλο και φυσικά το πιο λαμπρό τρόπαιο από όλα, το Champions League.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν θα μπορούσε παρά να ψηφιστεί ως ο κορυφαίος προπονητής για το 2025 κερδίζοντας το βραβείο στην τελετή της FIFA The Best στην Ντόχα του Κατάρ, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (16/12).

Οι Παριζιάνοι φυσικά τα σάρωσαν όλα στην τελετή απονομής των βραβείων. Πέραν του Ενρίκε, βραβεύτηκε επίσης ο Ουσμάν Ντεμπελέ ως ο καλύτερος παίκτης και ο Τζίτζι Ντοναρούμα ως κορυφαίος τερματοφύλακας. Το 2025 αποχαιρετά τον ποδοσφαιρικό -και μη- κόσμο, έχοντας αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στους οπαδούς της Παρί.

Κι αν το πρωτάθλημα ή το κύπελλο δεν αποτέλεσε αίσθηση, ούτε αν... είδηση, εντούτοις η κατάκτηση του Champions League στον τελικό της 31ης Μαΐου ήταν η πιο απολαυστική. Και για τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, καθώς η Παρί διέλυσε με 5-0 την Ίντερ. Ένας τίτλος ιδιαίτερος για τον ίδιο τον Ενρίκε. Τον είχε αφιερώσει στην δική του Χάνα, την κορούλα του, που θαύμασε τον πατέρα της από τον ουρανό...