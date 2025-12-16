Δείτε την ενδεκάδα που ψηφίστηκε ως η κορυφαία για το 2025 στα βραβεία «The Best» της FIFA για το 2025!

Με το άρωμα της Παρί Σεν Ζερμέν ιδιαίτερα... έντονο, όπως ήταν απολύτως φυσικό, ανακοινώθηκε η κορυφαία ενδεκάδα της χρονιάς στην τελετή των βραβείων της FIFA «The Best», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ντόχα του Κατάρ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε τα σάρωσε όλα την περασμένη σεζόν, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα έξι παίκτες των Παριζιάνων να δώσουν το «παρών».

Πρωτάθλημα και Κύπελλο Γαλλίας και φυσικά πολυπόθητη κατάκτηση του Champions League, για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου. Το μόνο που της «γλίστρησε», ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων!

Στην κορυφαία λοιπόν ενδεκάδα, βρίσκεται ο Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, με την αμυντική γραμμή να απαρτίζουν οι Χακίμι, Πάτσο, Φαν ΝΤάικ και Μέντες. Στη μεσαία γραμμή, η FIFA ανέδειξε τους Μπέλινγκχαμ, Βιτίνια, Πέδρι και Πάλμερ, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ψηφίστηκαν οι Γιαμάλ και Ντεμπελέ. Να σημειωθεί ότι από την περσινή Top ενδεκάδα των βραβείων την... θέση τους διατήρησαν τόσο ο Γιαμάλ, όσο και ο Μπέλιγνκχαμ.

#TheBest FIFA Men's 11 in 2025. ✨ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Όσον αφορά την ίδια κατηγορία στις γυναίκες, οι Ισπανίδες κυριάρχησαν. Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα στις γυναίκες για το 2025:

Χάμπτον, Μπρονζ, Γουίλιαμσον, Πάρεδες, Μπατλ, Μπονματί, Γκιγιάρο, Πίνα, Καλντεντέι, Πουτέγιας, Ρούσο.